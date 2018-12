Tydzień z basketem w TV: Wracamy do pucharów!

Już we wtorek Arka zmierzy się z Albą Berlin, a w środę na rewanż do Włocławka przyjedzie łotewskie Ventspils. W weekend dwa ciekawe mecze w PLK – MKS zagra z Anwilem, a Arka ze Stalą.

W takich butach finały NBA wygrywał Kevin Durant! >>

Poniedziałek, 10.12

19:00 PLK Trefl Sopot – GTK Gliwice (emocje.tv)

Wtorek, 11.12

20:30 EuroCup Arka Gdynia – ALBA Berlin (Eurosport 1)

23:00 Magazyn koszykarski EBL (Polsat Sport)

Środa, 12.12

18:30 Liga Mistrzów Anwil Włocławek – BK Ventspils (Eleven 1)

19:00 Euroliga kobiet CCC Polkowice – Nadieżda Orenburg (FIBA)

19:00 EuroCup Unics Kazań – Unicaja Malaga (Eurosport 1)

Czwartek, 13.12

20:45 Euroliga Real Madryt – Barca Lassa (Polsat Sport Extra)

Piątek, 14.12

19:00 PLK Rosa Radom – Miasto Szkła Krosno (emocje.tv)









Sobota, 15.12

12:35 PLK MKS Dąbrowa Górnicza – Anwil Włocławek (Polsat Sport)

15:10 BLK CCC Polkowice – Wisła CanPack Kraków (Sportklub)

17:50 1LM FutureNet Śląsk Wrocław – WKK Wrocław (tvcom.pl)

17:50 2LM Sokół Ostrów Mazowiecka – KS Rosa-Sport Radom (tvcom.pl)

19:00 PLK AZS Koszalin – Legia Warszawa (emocje.tv)

Niedziela, 16.12

12:40 PLK Arka Gdynia – BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (Polsat Sport)

13:50 2LM Biofarm Basket II Suchy Las – KSK Noteć Inowrocław (tvcom.pl)

16:00 PLK Polpharma Starogard Gdański – Trefl Sopot (emocje.tv)

17:00 PLK Polski Cukier Toruń – GTK Gliwice (emocje.tv)

17:50 2LM Politechnika Gdańska – MKS Sokół Międzychód (tvcom.pl)

18:30 PLK TBV Start Lublin – King Szczecin (emocje.tv)

19:15 PLK Spójnia Stargard – Stelmet Enea BC Zielona Góra

NBA w TV (canal+ sport)

piątek/sobota 1:30 Philadelphia 76ers – Indiana Pacers

sobota 23:00 Orlando Magic – Utah Jazz

niedziela 21:00 Cleveland Cavaliers – Philadephia 76ers

