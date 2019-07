Tyler Herro – niespodziewana gwiazda ligi letniej z Miami

Wybrany z 13. numerem tegorocznego draftu przez Miami Heat, grający w poprzednim sezonie na uczelni Kentucky, Tyler Herro jest jedną z największych gwiazd ligi letniej w Las Vegas. Amerykanin w 4 meczach zdobywał średnio prawie 20 punktów.

Tyler Herro (19 lat, 198 cm) jest jednym z tych graczy, o których mówiło się przed draftem bardzo mało, albo nawet w ogóle, a mimo to został wybrany z loteryjnym pickiem. Miami Heat sięgnęli po niego z 13. wyborem i patrząc na jego grę w Lidze Letniej, można mieć powody do optymizmu.

Herro na uczelni spędził zaledwie rok. Grał dla renomowanej fabryki produkującej zawodników do NBA, czyli Kentucky. W minionym sezonie w 37 meczach zdobywał średnio 14 punktów i zbierał 4,5 piłki w blisko 33 minut spędzanych na parkiecie. Trafiał także 35% rzutów za 3 punkty.

Amerykanin jest przede wszystkim łowcą punktów. W lidze letniej oddawał średnio 15 rzutów w meczu przy 41% skuteczności z gry. Wierzy w swój rzut, a do tego potrafi znaleźć podaniem partnerów – ponad 4 asysty na mecz.

Tyler jest zdecydowanie jedną z największych gwiazd ligi letniej w Las Vegas. Średnio zdobywał 19,8 punktów, co mówi samo za siebie. Herro ma za sobą także dwa mecze w lidze letniej w Sacramento, gdzie także był liderem Heat – średnio 19 punktów.

Do rywalizacji na poziomie NBA brakuje mu z pewnością jeszcze fizyczności – w końcu ma dopiero 19 lat, jednak już w przyszłym sezonie powinien liczyć na minuty w zespole z Miami. Nie ma już Dwyane’a Wade’a, nie ma także Josha Richardsona, więc minut na pozycji numer 2 powinno być naprawdę sporo.

RW