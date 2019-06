Tylko sparing z Holandią – mało kadry dla kibiców

Mecz towarzyski z Holandią, 21 sierpnia w Lublinie, będzie jedynym spotkaniem reprezentacji koszykarzy, rozegranym w Polsce przez wyjazdem naszej drużyny na mistrzostwa świata do Chin – poinformował dziś PZKosz.

21 sierpnia o godzinie 18.30 w Hali Sportowo-Widowiskowej „Globus” w Lublinie Reprezentacja Polski w koszykówce mężczyzn rozegra mecz kontrolny tuż przed wylotem na Mistrzostwa Świata do Chin. Przeciwnikiem będzie kadra Holandii, którą dwukrotnie, bardzo łatwo pokonaliśmy w niedawnych eliminacjach.

Wcześniej Polacy rozegra również dwa turnieje w Europie. Pierwszy w Pradze (Czechy), gdzie przeciwnikami będą Jordania, Tunezja i Czechy oraz drugi w Hamburgu, gdzie Polacy zmierzą się z reprezentacjami Czech, Węgier i Niemiec.

Ostatnim etapem przygotowań będzie turniej w Chinach, gdzie rywalami biało-czerwonych będą: Nigeria, Iran i Czarnogóra.

Do Pekinu nasza reprezentacja ma wyruszyć 23 sierpnia, czyli na 8 dni przed pierwszym meczem mundialu. W grupie zagramy z Chinami, Wenezuelą i Wybrzeżem Kości Słoniowej, do dalszej fazy awansują 2 najlepsze drużyny z tego zestawu.

Tylko jeden mecz sparingowy w Polsce przez tak niepowtarzalnym wydarzeniem jak udział reprezentacji w mistrzostwach świata to zdecydowanie zbyt ubogo. Wydawało się, że PZKosz spróbuje wykorzystać do maksimum taką okazję do promocji koszykówki w kraju.

