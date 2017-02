Co z tym „Sokołem” – miał szybować, lata nisko

Rosa gra słabo, a jej reprezentacyjny skrzydłowy ostatnio zawodzi. W styczniu Michał Sokołowski miał 7/32 z gry i nie ma pojęcia, co się z nim dzieje.

Są na 11. miejscu w tabeli z bilansem 8-9 i mają ostatnio same problemy – słabo grają w ataku, a czołowi strzelcy odchodzą z klubu. Wicemistrz Polski Rosa Radom jest na zakręcie i najbliższe tygodnie zdecydują, czy uratuje ten sezon.

Sporo do poprawy ma też Michał Sokołowski – po poprzednich, bardzo udanych rozgrywkach spodziewaliśmy się, że będzie czołowym graczem ligi i spróbuje wypełnić lukę po Mateuszu Ponitce, ale na razie nic takiego nie ma miejsca. Na pierwszy rzut oka „Sokół” notuje dobre statystyki (12,1 punktu, 6,0 zbiórki oraz 2,1 asyst), ale od reprezentanta Polski trzeba wymagać więcej.

Szczególnie w ataku, bo obrona 24-letniego gracza ciągle jest na dobrym poziomie. Jednak w ofensywie Sokołowski nie zrobił kroku do przodu – trafia tylko 37 proc. rzutów z gry, skuteczność z dystansu spadła do słabiutkich 28 proc. Dodajmy do tego 2,1 straty i sama energia „Sokoła” nie wystarcza, by go chwalić.

– No, nie jest dobrze z tą formą, na początku sezonu było o wiele lepiej. Nie wiem, co się teraz ze mną dzieje – mówi nam koszykarz, który w styczniowych meczach z Anwilem, Turowem, Stelmetem i Stalą (bilans Rosy 1-3) zdobył w sumie tylko 32 punkty przy katastrofalnej skuteczności 22 proc. z gry.

– Chciałbym wiedzieć, dlaczego pudłuję. Jakbym wiedział, co jest nie tak, spróbowałbym czegoś innego. Może coś siedzi w głowie? – zastanawia się „Sokół” i słychać, że naprawdę nie ma wytłumaczenia swojej słabszej gry.

– Siły mam, przecież gram po 30 minut lub więcej. Gdyby mi ich brakowało, to widać byłoby to w obronie, gdzie nie grałbym agresywnie. A z tym problemu nie mam.

Sokołowskiemu może jednak po prostu brakować świeżości – w tym sezonie rozegrał już 32 mecze we wszystkich rozgrywkach, spędził na boisku 977 minut. To największa liczba ze wszystkich koszykarzy PLK. „Sokół” gra średnio po 30,5 minuty w meczu, co przy jego intensywnym stylu oraz krótszym ze względu na europejskie wojaże czasie regeneracji, musi dawać mu w kość.

Ale może chodzi też o jakąś zmianę w mechanice rzutu lub innej pracy na siłowni? – Zmieniłem trochę styl pracy nad przygotowaniem fizycznym, od tego sezonu ćwiczymy z Arturem Packiem i na siłowni jesteśmy częściej niż w zeszłym roku. Może to jest przyczyna? W zeszłym roku na siłownię raczej nie uczęszczałem zbyt często – szczerze przyznaje Sokołowski.

Przyczyna słabszej gry w ataku może być jeszcze inna – w związku z kontuzjami jedynek, „Sokół” momentami musi grać na pozycji rozgrywającego i widać, że się na niej męczy. W rozgrywkach młodzieżowych grał jako jedynka, teraz jednak słabiej radzi sobie z grą pod presją i organizacją gry.

– Dziwnie jest. Bywają mecze, w których gram tylko na trójce i mam mniej obowiązków kreowania gry dla drużyny, czy rozgrywania akcji pick and roll. Ale czasem jest tak, że to jest moje główne zadanie. Raz mi to nie wychodzi, raz jest dobrze – mówi gracz.

– Czy się tym męczę? Staram się pomóc drużynie w każdym momencie. Na pewno chcę być uniwersalny, ale zdarzają się sytuacje, że w ataku gram na jedynce, a w obronie kryję czwórki. Te pozycje ciągle się u mnie miksują.

– Nie będę uciekał od grania na różnych pozycjach. Ale może rzeczywiście to trochę mi przeszkadza, tylko ja tego nie odczuwam? – zastanawia się Sokołowski.

Skrzydłowy Rosy nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, czy gra słabiej, bo dołuje zespół, czy może odwrotnie – gorsza forma Sokołowskiego sprawia, że wicemistrzowie Polski przegrywają?

– Nie wiem, czynników jest sporo. Możliwe, że trochę prawdy jest w obu stwierdzeniach. Może w tym nowym zespole, przy innych zawodnikach niż w poprzednim sezonie, ja czuję się gorzej? A jeśli tak jest, no to zespół na tym traci.

– Od początku sezonu w drużynie coś nie styka, coś nie łączy. Nie możemy się zgrać, dopadają nas kontuzje. Nasz system gry się nie zmienił, mamy praktycznie takie same zagrywki, po prostu nowym graczom – ze względu na nawyki z poprzednich drużyn – ciężko jest się na niego przestawić – mówi Sokołowski.

Teraz, gdy w Rosie zabraknie Gary’ego Bella i Jordana Callahana, reprezentant Polski będzie musiał wziąć większą odpowiedzialność za wynik.

Łukasz Cegliński

