Typ na NBA: Nie będzie strzelaniny w Portland

Obie drużyny będą zmęczone, a w dodatku pogoda uniemożliwiła im swobodną podróż do Portland. Po starciu Cavaliers z Blazers nie ma się co spodziewać spektakularnego widowiska.

Portland Trail Blazers – Cleveland Cavaliers, noc ze środy na czwartek, godz. 4.30

Typ: poniżej 220,5 pkt. w meczu (obie drużyny zdobędą mniej nić 221 pkt.), kurs 1.95 >>

Zarówno jedni, jak i drudzy z pewnością najchętniej w ogóle by ten mecz odwołali. Dla obu zespołów będą to spotkania rozgrywane dzień po poprzednich pojedynkach i trzy dni po jeszcze wcześniejszych. Już samo to byłoby sporym obciążeniem, a w środę dochodzą przecież jeszcze dodatkowe utrudnienia związane z warunkami pogodowymi w Portland.

Od weekendu trwają tam bowiem obfite opady śniegu, przez co we wtorek władze miejscowego lotniska zostały zmuszone do jego zamknięcia. I tak Cavaliers utknęli po przegranym meczu z Jazz (92:100) w Salt Lake City, a Blazers czekali na przebieg wydarzeń w Los Angeles, gdzie właśnie ograli miejscowych Lakers (108:87).

Obie ekipy wylecieć miały dopiero po północy. Początkowo nie wiadomo było czy lądowanie w Portland będzie możliwe i mówiono nawet o podróży do Seattle, skąd resztę drogi zespoły miały pokonać autokarem. Ostatecznie według najnowszych doniesień mistrzowie NBA mieli bezpiecznie dolecieć aż do Portland, gdzie dotarli około godziny 2 nad ranem. Kolejnym problemem okazał się jednak stan dróg, który zgodnie z niektórymi relacjami wydłużył podróż do hotelu o przynajmniej dodatkową godzinę.

Tak czy inaczej i gościom, i gospodarzom przygody te z pewnością dały mocno popalić. Nie można więc wykluczyć scenariusze, zgodnie z którym na przykład Tyronn Lue da odpocząć jednej, dwóm lub nawet wszystkim trzem swoim gwiazdom.

Co do samej linii 220,5 punktów, w tym sezonie w siedmiu meczach z udziałem Cavaliers rozgrywanych dzień po dniu tylko raz zdołano ją przekroczyć. W przypadku Blazers na przestrzeni dziewięciu pojedynków back-2-back miało to miejsce trzykrotnie, przy czym raz, przy okazji konfrontacji z Suns, potrzebna była do tego dogrywka.

Co ciekawe, jednym z tych trzech spotkań było starcie z ekipą w Cleveland, w którym 23 listopada padły aż 262 punkty. Można to jednak traktować w kategoriach wyjątku potwierdzającego regułę. Trzeba bowiem pamiętać, że w poprzednich pięciu bezpośrednich potyczkach obie drużyny wspólnie złożyły się na maksymalnie 205 „oczek”. I zważywszy na okoliczności w tej najbliższej również nie powinny specjalnie szaleć.

