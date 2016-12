Typ na NBA: Grizzlies mocno powalczą w Bostonie

Memphis Grizzlies wygrali w tym sezonie wszystkie 8 spotkań rozegranych dzień po poprzednim starciu. Nawet, jeśli w Bostonie nie podtrzymają tej serii, powinni chociaż do końca utrzymać się w grze.

Boston Celtics – Memphis Grizzlies, noc z wtorku na środę, godz. 1.30

Równo tydzień po tym, jak przed własną widownią po dogrywce zostały przez Celtics zmuszone do kapitulacji (109:112), „Niedźwiadki” dostają szansę rewanżu. Co prawda, teraz z rywalem zmierzą się na jego terenie, a w dodatku muszą podjąć się tego zadania dzień po niespodziewanej porażce z osłabionymi Magic, ale o dziwo w podobnych sytuacjach ekipa z Memphis jest w tym sezonie bezbłędna.

Nie dość, że Grizzlies rewelacyjnie spisywali się podczas nieobecności dwóch swoich najdroższych zawodników, to jeszcze wygrali w tym sezonie wszystkie 8 meczów rozgrywanych na drugi dzień po innym pojedynku. Jak więc widać, ekstremalne warunki rywalizacji muszą jakoś dodatkowo motywować koszykarzy Davida Fizdale’a.

Teraz Grizzlies wreszcie mają do dyspozycji zdrowych Mike’a Conley’a, Chandlera Parsonsa czy Jamesa Ennisa. Póki co, od czasu powrotu do gry tego pierwszego wygrali wprawdzie tylko 2 z 6 pojedynków, ale wreszcie muszą wziąć się w garść i wrócić do tego, co grali pod jego nieobecność.

Przede wszystkim ucierpiała ich wciąż najlepsza w tych rozgrywkach defensywa tracąca średnio 100,3 pkt. na sto posiadań. W ostatnich 6 spotkaniach były to już 104 pkt., co w tej próbie dawało im dopiero 9. miejsce w lidze (wcześniej 99,4 pkt.). Na tym goście powinni skupić się przede wszystkim.

Podopieczni Brada Stevensa to bardzo niewygodny rywal, ale co ważne w kontekście poniedziałkowej potyczki, lepiej niż w TD Garden (bilans 6-6) radzą sobie na wyjeździe (12-7). Celtics polegli w 5 z 7 ostatnich meczów rozegranych na własnym boisku.

Przegrali też 6 z 9 ostatnich starć z Grizzlies, przy czym 2 z 3 zwycięstw odnieśli różnicą 3 punktów. Żądni rewanżu Grizzlies mimo pewnych problemów wcześniej kontuzjowanych graczy z odnalezienie odpowiedniego rytmu powinni tę tendencję w bezpośredniej rywalizacji podtrzymać.

