Typ na NBA: Grizzlies pewnie pokonają Raptors

Koszykarze z Kanady przegrali już cztery razy z rzędu i z pewnością chcieliby tę serię przerwać, ale okoliczności towarzyszące kolejnemu spotkaniu wcale im tego nie ułatwią.

Memphis Grizzlies – Toronto Raptors, noc ze środy na czwartek, godz. 2.00

To nie jest dobry moment dla koszykarzy Dwane’a Casey’a. Są aktualnie w trakcie serii czterech kolejnych porażek i choć we wtorek zdołali powalczyć w San Antonio, to wcześniej nie byli w stanie poradzić sobie z dołującymi Suns, nieprzewidywalnymi Sixers i zajmującymi 6. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej Hornets. Warto zaznaczyć, że tylko ci ostatni mają obecnie dodatni bilans spotkań (23-22).

Teraz na zakończenie krótkiej, trzymeczowej trasy wyjazdowej Raptors wpadną z wizytą do Memphis. Z Grizzlies zagrają dzień po zaciętym starciu ze Spurs (106:108), a w podobnych sytuacjach mają w tym sezonie bilans 3-5. W ogóle będzie to dla nich trzeci mecz grany w ciągu czterech dni, dlatego zmęczenie powinno być w tym przypadku czynnikiem kluczowym.

Zwłaszcza, że goście zagrają bez szóstego strzelca obecnych rozgrywek DeMara DeRozana (średnio 27,9 pkt. na mecz). Do gry wrócił już wprawdzie Patrick Patterson, ale akurat w środę jego wsparcie powinno się jeszcze okazać niewystarczające.

Grizzlies wreszcie są względnie zdrowi i będą u siebie (15-9). A w hali FedEx Forum prezentują w tym sezonie zdecydowanie najlepszą defensywę w lidze, tracąc średnio raptem 97,8 punktu na sto posiadań. W sobotę zaliczyli dosyć bolesną wpadkę z Rockets, pozwalając im na zdobycie 119 „oczek”, jednak trzeba pamiętać, że tego dnia byli w takiej samej sytuacji, w jakiej w środę będą Raptors, a od tamtego czasu mieli aż trzy dni wolnego.

Wypoczęci i zdeterminowani – aby zrehabilitować się za ostatnią porażkę, a także zrewanżować ekipie z Toronto za niepowodzenie z pierwszego pojedynku w Kanadzie (105:120) – Grizzlies skorzystają z okazji i stanowczo odprawią gości z kwitkiem.

Typ: Grizzlies -6,5 pkt. (wygrają różnicą przynajmniej 7 pkt.), kurs 1.98 >>