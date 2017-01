Typ na NBA: Spurs poprawią obronę

Milwaukee Bucks niespodziewanie przerwali serię dziewięciu kolejnych zwycięstw San Antonio Spurs na własnym parkiecie, ale Gregg Popovich szybko przywoła swoich graczy do porządku.

San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers, noc z czwartku na piątek, godz. 2.30

Spurs przegrali w San Antonio, choć przez większość meczu z Bucks to oni utrzymywali się na prowadzeniu, które do przerwy utrzymywało się na poziomie 10-13 punktów. Osłabione brakiem chorego Giannisa Antetokounmpo (9 minut bez punktów) „Kozły” zdołały jednak sensacyjnie wrócić do gry i zwyciężyć 109:107, m.in. dzięki 28 punktom Michaela Beasley’a i kluczowemu rzutowi Malcolma Brogdona.

Tyle punktów ostatni raz jako goście w hali AT&T Center zdobyli 5 listopada Los Angeles Clippers. Od tamtego czasu w 14 kolejnych spotkaniach najbliżej ze 105 „oczkami” byli Wizards. Nawet świetnie dysponowani w tym sezonie Rockets, którzy zdołali wywieźć z tego obiektu cenne zwycięstwo, uzbierali tylko 101.

„Ostrogi” prezentują drugą najlepszą aktualnie obronę w lidze. Na 100 posiadań tracą w tych rozgrywkach średnio 101,5 punktu. Przed własną widownią jest to wynik jeszcze o 0,7 punktu lepszy. U siebie podopieczni Gregga Popovicha osiągnęli do tej pory bilans 13-5 i zważywszy na fakt, że Rockets mają już do nich zaledwie 0,5 meczu straty, z rywalami kalibru Lakers powinni go sobie spokojnie śrubować.

Goście słyną z dobrej ofensywy, ale przede wszystkim we własnej hali. To tam mogą się pochwalić 11. atakiem w lidze. W delegacji jest to już tylko przeciętnie 99,9 punktu na 100 posiadań, co gwarantuje im dopiero 27. miejsce w stawce. W dodatku właśnie zaliczyli w Los Angeles najgorszy ofensywnie występ w tym sezonie na ledwie 87 „oczek” i mogą nie zdążyć się jeszcze po tym ogarnąć.

Przy okazji trzech ostatnich wizyt w San Antonio, złożonych na przestrzeni dwóch minionych lat, Lakers zdobywali średnio 91,3 pkt. Teraz przyjedzie tu zupełnie inna drużyna, ale przed porażką z Bucks Spurs na własnym terenie nie pozwalali rywalom na przekroczenie progu 98 „oczek” w czterech kolejnych meczach i z podobnym założeniem powinni przystąpić także do tego czwartkowego.

