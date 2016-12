Typ na NBA: Thomas nie poszaleje w Cleveland

Isaiah Thomas zdobywa w tym sezonie prawie 27 punktów w każdym meczu, ale czwartkowy pojedynek jego drużyny z mistrzami NBA nieco tę średnią zaniży.

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>

Cleveland Cavaliers – Boston Celtics, noc z czwartku na piątek, godz. 2.00

Typ: Isaiah Thomas zdobędzie poniżej 25,0 pkt. (zwrot stawki przy 25 pkt.), kurs 1.85 >>

Rozgrywający Boston Celtics to poważny kandydat do kolejnego występu w Meczu Gwiazd. W 28 rozegranych do tej poty meczach notuje statystyki na poziomie 26,8 pkt. i 6,3 as. przy prawie 44-procentowej skuteczności z gry. Zatrzymanie go będzie jednym z podstawowych celów Cavaliers w czwartkowym meczu.

Pierwszy mecz tych drużyn również odbył się w Cleveland. Mistrzowie NBA zwyciężyli 128:122, ale Thomas zaaplikował im aż 30 „oczek”. I jak znamy LeBrona Jamesa, to za punkt honoru sobie i swoim kolegom z zespołu weźmie niedopuszczenie do powtórki z 3 listopada.

Warto zwrócić uwagę na statystyki lidera „Celtów” w konfrontacji z Cavs z zeszłego sezonu. W trzech stoczonych pojedynkach osiągnął średnią 20,3 punktu i tylko raz o dwa „oczka” zdołał przekroczyć ustalony na najbliższy mecz próg.

W czwartek gospodarze znów zagrają bez kontuzjowanego J.R. Smitha, ale w kontekście naszego typu to nawet lepiej. Oznacza to bowiem więcej minut dla DeAndre Ligginsa, który świetnie zaprezentował się w defensywie przeciwko Stephenowi Curry’emu i teraz powinien również napsuć sporo krwi Thomasowi.

Poza tym Celtics wreszcie mają do dyspozycji pełen skład. Dla Cavaliers to zła wiadomość, ale obecność chociażby Ala Horforda oznacza więcej opcji w ataku, a co za tym idzie także mniej posiadań kończonych rzutem Thomasa. Ciężar gry rozłożony na większą liczbę graczy powinien ograniczyć indywidualną zdobycz małego generała.

We wtorek przeciwko Grizzlies Isaiah Thomas zdobył 21 punktów, z czego aż 9 dopiero w czwartej kwarcie. W Cleveland prawdopodobnie również odegra kluczową rolę w swoim zespole, ale wiele wskazuje na to, że i tym razem zawody zakończy z mniejszym niż zazwyczaj dorobkiem.

