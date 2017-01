Typ na NBA: Wolves ograją zmęczonych Nuggets

Okoliczności sprzyjają Timberwolves, którzy powinni skorzystać na zmęczeniu grającego drugi dzień z rzędu rywala i delikatnie podreperować aktualny bilans.

NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets, noc z niedzieli na poniedziałek, godz. 1.00

Typ: Timberwolves wygrają, kurs Unibet 1.62 >>

To będzie już trzecie bezpośrednie starcie obu drużyn w tym sezonie. Pierwsze dwa minimalnie wygrali koszykarze Mike’a Malone’a. Najpierw w Minneapolis było 102:99 dla Nuggets, a pod koniec grudnia w Denver 105:103. Teraz „Wilki” stają przed szansą, aby wreszcie się rywalom zrewanżować i zważywszy na niewygodną dla niego sytuację, powinno im się udać.

Przede wszystkim w przypadku Nuggets możemy mówić już o dosyć sporym zmęczeniu. Jeszcze w sobotę przed własną widownią musieli bowiem stawić czoła Los Angeles Clippers. Ten mecz z racji na mocne osłabienie drużyny przeciwnej (brak kontuzjowanych Blake’a Griffina i Chrisa Paula) wygrali bardzo łatwo, ale za to dwa dni wcześniej oberwało im się w San Antonio. Pojedynek z Timberwolves będzie więc dla nich trzecim stoczonym na przestrzeni czterech dni.

Obóz Toma Thibodeau podobnego problemu nie ma. Jego zawodnicy przed tym meczem mieli dzień wolnego, a przed jeszcze poprzednim nawet dwa. Do konfrontacji z „Bryłkami” podejdą więc wypoczęci i podbudowani serię trzech kolejnych zwycięstw we własnej hali.

Mecze z Mavericks, Rockets oraz Thunder wygrywali średnio różnicą 11 „oczek”. Najmniejszą przewagę dowieźli w starciu z Mavs, a wyniosła ona 9 punktów. Co ważne, przy okazji potyczki z Rockets rywal był w takiej samej sytuacji jak teraz Nuggets (trzeci mecz w cztery dni) i Wolves potrafili na tym wyraźnie skorzystać (+14 pkt.).

Wśród gospodarzy zabraknie Ricky’ego Rubio, który opuścił zespół z „przyczyn osobistych”. To z pewnością duża strata, zwłaszcza w obliczu jego ostatnich dokonań, ale w identycznej sytuacji „Wilki” były podczas pierwszego starcia i już wtedy były bardzo blisko końcowego sukcesu.

Po przeciwnej stronie dla równowagi na pewno zabraknie Emmanuela Mudiay’a (plecy). Występ Danilo Gallinariego określono wprawdzie jako „prawdopodobny”, ale znaki zapytania wciąż trzeba także postawić przy nazwiskach Gary’ego Harrisa (obaj mają problemy z kostkami) oraz Darrella Arthura (kolano).

Nuggets dzięki świetnej postawie Nikoli Jokicia radzili sobie ostatnio naprawdę dobrze. Triumfowali w 4 z 5 kolejnych spotkań, ale biorąc pod uwagę zmęczenie i potencjalne absencje, w niedzielę wygrać będzie im już bardzo trudno.

Typ: Timberwolves wygrają, kurs Unibet 1.62 >>

NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>