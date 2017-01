Typ na NBA: Zdrowi Jazz pogonią nadwyrężonych Pistons

Zmęczeni, osłabieni i w dodatku na terenie rywala – Detroit Pistons wrócą z Salt Lake City z podkulonym ogonem.

Utah Jazz – Detroit Pistons, noc z piątku na sobotę, godz. 4.30

Detroit Pistons czeka bardzo trudna misją, z której powinni wrócić mocno poturbowani. Co prawda, walczą o pierwszą ósemkę konferencji, ale dobić do niej wcale nie będzie łatwo. Aktualnie zajmują 11. miejsce i prezentują bilans 18-23, z czego 8-14 to wynik osiągnięty w delegacji.

W piątek zagrają dzień po bolesnej porażce w Oakland (107:127). W sumie będzie to dla nich trzecie spotkanie rozegrane w cztery dni. Wcześniej przegrali także w Sacramento (94:100), a w Salt Lake City najprawdopodobniej będą dodatkowo osłabieni.

Na pewno nie zagra bowiem Jon Leuer (kolano). Większą stratą będzie jednak absencja Kentaviousa Caldwella-Pope’a, który zmaga się z urazem barku. Według najnowszych doniesień jego status przed starciem z Jazz został określony jako „wątpliwy”. Ostateczna decyzja miała zapaść dopiero po wykonaniu w piątek badania rezonansem magnetycznym. Jeśli nie zagra, Pistons stracą czołowego strzelca z dystansu i kluczową postać w defensywie.

Gospodarze są w nieporównywalnie lepszej sytuacji. Przed konfrontacją z „Tłokami” ograli u siebie mistrzów NBA (100:92), a od tamtego czasu mieli dwa dni wolnego. Wcześniej zaliczyli 5-meczową trasę wyjazdową, z której przywieźli wprawdzie tylko dwa zwycięstwa, ale porażek w Toronto, Bostonie i Memphis nikt im specjalnie wypominać nie powinien.

Wreszcie nie muszą narzekać na zdrowie. Grają w pełnym składzie i teraz to rywale mają problem. Trener Quin Snyder dysponuje najlepszą – obok Spurs – obroną w lidze, która w 40 meczach tego sezonu traciła do tej pory średnio 101,4 punktu na sto posiadań. A warto zaznaczyć, że w Energy Solutions Arena tracili ich jeszcze o 1,9 pkt. mniej.

Ponadto Jazz mają w składzie dwóch graczy, których coraz częściej wymienia się w kontekście debiutu w Meczu Gwiazd. Mowa oczywiście o Gordonie Haywardzie i Rudym Gobercie, który porządnie obrzydzi dziś życie Andre Drummondowi. Zważywszy na te wszystkie okoliczności, zmęczeni i osłabieni Pistons nie powinni sprawiać zbytnich problemów.

