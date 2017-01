Typ na PLK: Anwil wreszcie błyśnie na wyjeździe

Kilka dni po najlepszym meczu sezonu przeciwko Polskiemu Cukrowi, zespół z Włocławka powinien pewnie uporać się również z Treflem w Sopocie.

Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>

Trefl Sopot – Anwil Włocławek, czwartek, godz. 18.30

Typ: Anwil -3.5 (wygra różnicą 4 pkt. lub wyżej), kurs Unibet: 1.93>>

W tym sezonie, podobnie jak w poprzednim, Anwil potrafi zaliczać zaskakujące wpadki na wyjeździe. Obecnie poza własną halą ma bilans tylko 3-5. Jednak w ostatnich dniach pojawiło się wiele przesłanek, które sugerują, że zespół Igora Milicicia może poradzić sobie również w Sopocie.

Przede wszystkim forma zespołu w ostatnim meczu. Włocławianie rozbili lidera tabeli różnicą aż 18 punktów, rzucając dobrej obronie torunian 91 punktów. Świetnie w zespole odnalazł się nowy rozgrywający James Washington. Formę znaną z najlepszych sezonów w PLK pokazał wreszcie Michał Chyliński, który 7 razy trafił z dystansu. Przeciwko Treflowi ma też już wystąpić – pauzujący ostatnio z powodu urazu pachwiny – Fiodor Dmitriew.

Trefl jeszcze przed tygodniem zajmował 3. lokatę w tabeli, ale naszym zdaniem nie jest to aż tak silna drużyna, by utrzymać się w ścisłej czołówce PLK. Sopocianie mieli umiejętności, ale też trochę szczęścia, aby rozstrzygnąć na swoją korzyść kilka wyrównanych meczów. W poprzedniej kolejce w bardzo kiepskim stylu przegrali ze słabiutkim Startem Lublin.

Akurat ten przeciwnik powinien Anwilowi pasować. Grający dość indywidualnie, pozbawiony dominującego centra. To goście będą w tym meczu mieli przewagę fizyczną. Trochę rozluźnieni i pewni siebie po ograniu „Pierników” zawodnicy z Włocławka powinni poradzić sobie także w Sopocie. Proponowana obecnie przez bukmacherów linia 3.5 punktu jest godna rozważenia.

