Typ na PLK: Krosno nie zatrzyma się w Kutnie

Miasto Szkła pokazało ostatnio, że potrafi pozytywnie zadziwiać również na wyjazdach i także w meczu z przeżywającym ogromną zapaść Polfarmeksem powinno sobie poradzić.

Polfarmex Kutno – Miasto Szkła Krosno, środa, godz. 18.00

Dwie drużyny, dwie zupełnie inne historie. Beniaminek z Krosna (bilans 8-6) po udanym początku – wbrew niektórym opiniom – wcale nie zwolnił tempa i nie przestał sprawiać niespodzianek. W poprzedniej kolejce zagrał jeden ze swoich najlepszych meczów w sezonie, wygrywając na bardzo trudnym terenie w Dąbrowie Górniczej.

Polfarmex (3-11) dla odmiany przeżywa największy kryzys od czasu swojego awansu do ekstraklasy. Ostatni raz wygrał mecz 5 listopada, a od tego czasu zaliczył 9 porażek z rzędu. Na własnym parkiecie nie potrafił pokonać nawet najsłabszej w lidze Siarki Tarnobrzeg.

Skuteczności permanentnie brakuje ofensywnemu liderowi kutnian Dardanowi Berishy, a jeden z najlepiej zbierających ligi – Michael Fraser, zupełnie przestał sobie radzić w walce na tablicach. W drużynie prowadzonej obecnie przez Krzysztofa Szablowskiego bardzo brakuje graczy mogących robić różnicę.

Krosno to stabilna sytuacja, robiący furorę w PLK strzelec wyborowy Chris Czerapowicz i niedawne uzupełnienia składu w postaci Seida Hajricia i Dino Pity. Goście potrzebują tej jednej wygranej, aby ostatecznie zapewnić sobie udział w lutowym turnieju finałowym Pucharu Polski, co byłoby wielkim sukcesem klubu z Podkarpacia. Naszym zdaniem, Miasto Szkła nie przegapi tej okazji.

Typ: wygra Miasto Szkła, kurs Unibet: 1.90 >>

PLK – typuj wyniki i wygrywaj kasę >>