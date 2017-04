Typujemy ćwierćfinały I ligi: Polonia wyeliminuje Gliwice

Wszystkie pary są ciekawe, nawet w starciu Legii z Biofarmem można szukać argumentów za Poznaniem. Ale niespodziankę przewidujemy tylko jedną – stawiamy na Polonię Leszno w starciu z GTK Gliwice.

Play-off w I lidze koszykarzy rozpocznie się w piątek, od meczu w Warszawie. Kolejne spotkania w sobotę i w niedzielę, w ćwierćfinałach gra się do trzech zwycięstw. Awans do PLK wywalczy tylko zwycięzca całego play-off.

Ćwierćfinały:

Legia Warszawa (1) – Biofarm Basket Poznań (8)

Biofarm to niewygodny przeciwnik – młody, wybiegany zespół, który nic nie musi, a na dodatek jest w dobrej formie: od początku marca ma bilans 5-2, a przegrywał jednym punktem w Gliwicach i u siebie z Polonią Leszno. Na dodatek taki, który potrafi grać z Legią, w tym i poprzednim sezonie wygrywał z nią w Warszawie. No i dobrze broni – nikt w I lidze nie stracił mniej punktów niż zespół trenera Przemysława Szurka.

Jednak siła Legii jest nieporównywanie większa niż Biofarmu – warszawianie raczej nie popełnią błędu zlekceważenia rywala, wpadki z poznaniakami pozwolą utrzymać koncentrację. Szeroka, doświadczona ławka będzie szczególnie przydatna w meczach dzień po dniu – po spotkaniach w Warszawie powinno być 2-0.

Typ PolskiKosz.pl: 3-0 dla Legii.

Max Elektro Sokół (2) – meritumkredyt Pogoń Prudnik (7)

Patrząc na formę Sokoła – pięć porażek z rzędu! – można byłoby typować niespodziankę, ale przecież Pogoń wcale nie gra ostatnio dużo lepiej. Owszem, w Prudniku pokonała łańcucian 81:77 w przedostatniej kolejce, ale od połowy lutego ekipa trenera Tomasza Michalaka ma bilans 2-6, a u siebie uległa nawet słabiutkim Astorii i Noteci.

Na dodatek obie drużyny mają problemy z kontuzjami – w Sokole nie ma Marka Zywerta, w Pogoni dopiero wraca do treningów Grzegorz Mordzak, a Patryk Nowerski na skręconą nogę. W tej serii jest wiele znaków zapytania, niespodzianki niewykluczone.

Typ PolskiKosz.pl: 3-2 dla Sokoła.

GTK Gliwice (3) – Jamalex Polonia 1912 Leszno (6)

Beniaminek z Leszna miał bardzo dobrą rundę zasadniczą, w której GTK Gliwice pokonał dwukrotnie – 87:79 u siebie oraz 75:71 na wyjeździe. Koszykarze Łukasza Grudniewskiego w obu meczach wyraźnie wygrali walkę o zbiórki, dobrze wypadli w tych spotkaniach liderzy ekipy z Leszna.

Polonia zagra w tej serii bez presji i wcale nie jest na straconej pozycji. Gliwice mają bardzo doświadczony skład i silnych podkoszowych, ale nie zawsze potrafią to w tym sezonie wykorzystać. Lubicie niespodzianki?

Typ PolskiKosz.pl: 3-2 dla Polonii.

GKS Tychy (4) – Spójnia Stargard (5)

Sezon zaczął się od wygranej Spójni z Tychami 76:75, potem drużyna Krzysztofa Koziorowicza wygrała 9 następnych meczów, a tyszanie mieli przez moment 0-3. Ale to stare dzieje, GKS finiszował mocno, wygrał m.in. 84:77 z Legią w Warszawie.

W Tychach w bardzo dobrej formie jest ostatnio Marek Piechowicz, a drużyna Tomasza Jagiełki gra znacznie szerszą rotacją niż Spójnia. Doświadczeni gracze ze Stargardu mogą mieć problemy w meczach dzień po dniu.

Typ PolskiKosz.pl: 3-1 dla Tychów.

