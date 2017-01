Nasze typy na Puchar Polski: Finał Stelmet – Anwil

Gdyby Puchar Polski miał zacząć się dzisiaj, na zwycięzcę typowalibyśmy Stelmet. Zresztą – za trzy tygodnie nic się w tym temacie nie zmieni. Ale może inaczej będziemy typować wygranych w trzech pozostałych ćwierćfinałach?

Oto nasze typy na dziś, całą drabinkę warszawskiego turnieju wypełnimy ponownie za trzy tygodnie, tuż przed początkiem rywalizacji:

Ćwierćfinały:

Polski Cukier Toruń – Stelmet Zielona Góra (czwartek, 16 lutego, godz. 18)

Gdyby ten mecz odbył się w tej chwili, byłby spotkaniem lidera z wiceliderem, ale ostatnie wyniki nie pozostawiają złudzeń. Po pierwsze: Stelmet wygrał w PLK osiem spotkań z rzędu, po drodze pewnie pokonał też Polski Cukier, w Zielonej Górze było 83:67. Po drugie: torunianie w meczach z czołówką nie wyglądają już tak dobrze, przegrywali ostatnio nie tylko ze Stelmetem, ale też we Włocławku oraz Ostrowie Wlkp. Mogą ze Stelmetem powalczyć, ale nie wygrać.

Typ PolskiKosz.pl: Stelmet

King Szczecin – PGE Turów Zgorzelec (czwartek, 16 lutego, godz. 20.30)

Chcieliśmy takiego ćwierćfinału, bo na początku sezonu obie drużyny stoczyły emocjonujący pojedynek, który King, gospodarz, wygrał 107:105 po dogrywce. Zgorzelczanie grali wówczas bez Kirka Archibeque, a przez większość rundy wyglądali lepiej niż zespół ze Szczecina, ale czy naprawdę są tacy mocni? Obie drużyny mają w tej chwili bilans 9-7, King ma dobrych graczy tam, gdzie atuty posiada Turów. Niech znów będzie dogrywka!

Typ PolskiKosz.pl: King

Trefl Sopot – Miasto Szkła Krosno (piątek, 17 lutego, godz. 18.00)

Znów ciekawe spotkanie, bo zagrają zespoły, których w ósemce na półmetku raczej nie widzieliśmy. W bezpośrednim meczu w Sopocie lepszy 75:64 był Trefl, którego strzelb (Nikola Marković 24, Jakub Karolak 19, Anthony Ireland 17) goście nie zatrzymali. Miasto Szkła to drużyna przede wszystkim własnej hali, choć Warszawa – po wygranym finale I ligi z Legią – musi jej się dobrze kojarzyć.

Typ PolskiKosz.pl: Trefl

Anwil Włocławek – MKS Dąbrowa Górnicza (piątek, 18 lutego, godz. 20.30)

Obie drużyny chciały ze sobą zagrać, po ostatnim zamieszaniu z rozstawieniem przed losowaniem, z którego ostatecznie PLK zrezygnowała. Faworytem będzie Anwil, który ostatnio rósł w siłę, choć akurat na początku sezonu Dąbrowa ograła włocławian u siebie aż 70:56. To był jednak inny Anwil – bez Nemanji Jaramaza, bez Jamesa Washingtona. Teraz zespół Igora Milicicia nie da się zaskoczyć.

Typ PolskiKosz.pl: Anwil

Półfinały:

Stelmet – King (sobota, 18 lutego, godz. 15.15)

Tylko eksplozja szaleństwa graczy ze Szczecina, mecze za 30 punktów Taylora Browna i Pawła Kikowskiego, szybkie ataki napędzane przez Russella Robinsona, mogłyby sprawić, że King w takim półfinale by powalczył. Stelmet potrafi zagrać jak czołg wykorzystując siłę pod koszem i w starciu ze szczecinianami, gdzie atuty mają tylko na obwodzie, przewaga mistrza byłaby bardzo widoczna.

Typ PolskiKosz.pl: Stelmet

Trefl – Anwil (sobota, 18 lutego, godz. 17.45)

Między Sopotem i Włocławkiem od lat jest gorąca rywalizacja, nawet ostatni mecz w hali Trefla był bardzo emocjonujący i skończył się jednopunktową wygraną gości. Przed Anwilem znów byłoby trudne zadanie upilnowania Anthony’ego Irelanda oraz Nikoli Markovicia, jednak szerszy skład i większy potencjał poszczególnych graczy dałby przewagę włocławianom w meczu rozgrywanym dzień po dniu.

Typ PolskiKosz.pl: Anwil

Finał:

Stelmet – Anwil (niedziela, 19 lutego, godz. 17.45)

To byłby finał! Duża gorączka, tłumy kibiców z Włocławka na trybunach Areny Ursynów, wielkie oczekiwania na trofeum, zacięta pierwsza kwarta, wynik bliski remisu po 30 minutach… A potem odjazd Stelmetu w ostatniej części – taki, jak w ostatnim meczu tych drużyn w Zielonej Górze, gdzie było 24:14, a w całym meczu 82:74 dla mistrzów Polski.

Typ PolskiKosz.pl: Stelmet

ŁC, TS

