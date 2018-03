Tyronn Lue na zwolnieniu – Cavs z nowym trenerem

Trener Cavaliers, oficjalnie z powodów zdrowotnych, na czas nieokreślony zrezygnował z pełnienia funkcji trenera. Drużynę poprowadzi teraz Lerry Drew, dotychczasowy asystent.

Ostatni mecz Cavs, wygrany z Chicago Bulls 114-109 był już trzecim w tym sezonie, którego Tyronn Lue (40 lat) nie był w stanie samodzielnie poprowadzić do końca. Po przerwie nie wrócił już na ławkę trenerską. W poniedziałek klub poinformował o bezterminowym zwolnieniu.

Amerykańskie media podają informacje, że Lue cierpiał na problemy nerwowe związane z dużym stresem, bóle w klatce piersiowej oraz bezsenność, ale szczegółowa diagnoza nie została postawiona. LeBron James komentując decyzję klubu i trenera, powiedział, że w pełni rozumie tę sytuację i zgadza się, że zdrowie jest najważniejsze.

Tymczasowym trenerem został Larry Drew od 4 sezonów pracujący w Cavs w roli asystenta. W latach 2010-13 był pierwszym trenerem Atlanta Hawks, w prowadzając zespół do playoffów, ale nie odnosząc z nim później większych sukcesów.

Sezon sezon Cavs do tej pory był rozczarowujący, trudno się dziwić stresom trenera Lou. Ostatnio też pogorszyły się jego relacje z LeBronem – w trakcie ostatnich meczów kamery kilkukrotnie wychwyciły ich głośne sprzeczki przy ławce. Jego zwolnienie z przyczyn zdrowotnych ma charakter nieokreślony, trudno wyrokować czy wróci do pracy w roli szkoleniowca Cleveland.

