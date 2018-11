Tyson Chandler w Lakers – bardzo przyda się w LA

Znaczna poprawa na pozycji rezerwowego środkowego oraz tak potrzebne zbiórki w obronie. Wciąż ceniony w lidze Tyson Chandler będzie wartościowym uzupełnieniem w nowej wersji Lakers.

Tyson Chandler (36 lat, 216 cm) po wykupieniu jego kontraktu przez Phoenix Suns, planuje przenieść się do Los Angeles – informują od soboty amerykańskie media. Nie jest to oczywiście już ten dominujący środkowy, który m.in. zdobywał mistrzostwo z Dallas Mavericks (2011 r.), ale to gracz, który akurat Lakers bardzo się przyda.

Przebudowywana po pozyskaniu LeBrona Jamesa drużyna (bilans 4-5 na początku sezonu) bardzo potrzebuje jakości i gabarytów, jeśli chodzi o podkoszowy zestaw zmienników. Młody Ivica Zubac tej jakości nie gwarantuje, Johnathan Williams był rozwiązaniem chwilowym i de facto JaVale McGee jest jedynym wartościowym, wysokim graczem Lakers. Jeśli chodzi o zbiórki, są zaś oni drużyną mniej niż przeciętną (17. miejsce w NBA).

Drugim aspektem, który podnoszą eksperci, jest też charakter i autorytet bardzo doświadczonego gracza. Chandler ma reputację bardzo pozytywnej osoby, która pomoże zadbać o właściwą atmosferę w szatni i na ławce rezerwowych. W LA przyda się to szczególnie, gdy mamy mieszankę gwiazd, młodzieży i bardzo specyficznych charakterów w rodzaju Michaela Beasleya, Lance’a Stephensona czy Rajona Rondo.

W minionym sezonie w Phoenix, grał wciąż po 27 minut na mecz, notował 6.5 punktu oraz 9.1 zbiórki na mecz, trafiał 67% rzutów. Przyda się na pewno!

