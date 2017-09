Tytuł dla Włocławka – Anwil bije mistrza

Po bardzo dobrym, emocjonującym meczu z dogrywką, włocławianie pokonali w Hali Mistrzów Stelmet 92:89 i zdobyli Superpuchar. Kluczowy rzut za trzy w ostatniej minucie trafił Kamil Łączyński.

PLK, NBA – obstawiaj i wygrywaj kasę! >>

Ale to były emocje! Od połowy czwartej kwarty obie drużyny grały kosz za kosz, co chwila był remis. W ostatniej minucie piłka wykręciła się z obręczy Łukaszowi Koszarkowi, Anwil popełnił błąd 24 sekund. Potem spudłował James Florence, a Ivan Almeida wypadł z piłką na aut. A rzut Vladimira Dragicevicia, choć do kosza wpadł, był jednak oddany po czasie.

W dogrywce, która zaczęła się od stanu 79:79, walka nie ustawała. Ważne rzuty trafił świetny Boris Savović, ale Anwil ciągle był blisko. Po punktach Josipa Sobina wyszedł na prowadzenie 88:87, a Hala Mistrzów wrzała od hałasu.

A po chwili zupełnie oszalała, gdy za trzy z faulem trafił Kamil Łączyński! Rzut wolny spudłował, ale Anwil prowadził 91:87 na 50 sekund przed końcem. I już tego nie wypuścił – jeszcze pięknym blokiem na Filipie Matczaku popisał się Almeida i Włocławek zaczął świętować. Pierwszy tytuł od 2008 roku i wywalczonego wówczas Superpucharu.

Anwil zaczął koncertowo – od 8:0 po trójkach Jarosława Zyskowskiego i Pawła Leończyka oraz wejścia Ivana Almeidy. Włocławianie grali szybko, trafiali z dystansu, nieźle, wysoko bronili pick and rolle Stelmetu i powiększali przewagę – punkty efektownego Almeidy dały im prowadzenie 19:8.

Mistrzowie Polski potrzebowali kilku minut, by się otrząsnąć i zacząć wykorzystywać największe atuty, czyli podkoszowy duet Boris Savović – Vladimir Dragicević. No i też zaczęli trafiać z dystansu (Savović, Filip Matczak, Przemysław Zamojski). Ale po 10 minutach i tak było aż 26:17 dla Anwilu.

A na początku drugiej kwarcie – nawet 30:17 po punktach Szymona Szewczyka. Na dodatek rozkręcał się Ante Delas, który był bardzo skuteczny i potrafił znaleźć sobie pozycje do rzutu. Choć fakt, że momentami przy biernej obronie Stelmetu.

Zielonogórzanie w końcu jednak ruszyli – wzmocnili defensywę, wykorzystali fakt, że Anwil ma tylko jedną klasyczną jedynkę i gdy na boisku nie było Kamila Łączyńskiego, siadł cały atak. Za trzy znów trafili Zamojski i Matczak, spod kosza punkty dorzucił Dragicević, Stelmet wykręcił imponujący zryw 22:5 i objął prowadzenie.

Do przerwy mistrz wygrywał 46:44, niewiele się zmieniło po trzeciej kwarcie (64:63). Skończyły się fajerwerki i celne trójki, zaczęły rządzić obrona i doświadczenie. Na dobre akcje i ważne rzuty Dragicevicia i Koszarka odpowiedział skuteczny i aktywny Zyskowski, obrona strefowa Anwilu pozwoliła gospodarzom na zryw 7:0. Ale prowadzenie mistrzom przywrócił świetny w środę Zamojski.

A potem emocje tylko rosły.

PS Statystyk nie było, system wygrał bez dogrywki.

Anwil – Stelmet 92:89

Anwil: Almeida 23, Delas 15, Zyskowski 15, Leończyk 14, Łączyński 9, Sobin 6, Nowakowski 5, Airington 5, Szewczyk 3 .

Stelmet: Dragicević 22, Zamojski 18, Savović 16, Florence 13, Koszarek 7, Matczak 6, Moore 5, Mokros 2, Hrycaniuk 0,

