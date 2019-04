Tytuł obroniony – złote medale dla CCC Polkowice!

Faworyt nie zawiódł! Drużyna CCC Polkowice obroniła mistrzostwo Energa Basket Ligi Kobiet w sezonie 2018/2019, pokonując w trzecim meczu finału InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. 81:64.

Dolnośląski Dream Team już na starcie rozgrywek stawiany był w roli wielkiego faworyta. Zawodniczki trenera Kovacika udanie łączyły grę w Eurolidze kobiet ze zmaganiami w rodzimych rozgrywkach, kończąc rundę zasadniczą Energa Basket Ligi z wyraźną przewagą nad rywalkami (bilans 22-2).

W rozgrywkach Euroligi polkowiczanki dotarły do 1/4 finału, w którym uległy późniejszym wicemistrzyniom z Dinama Kursk.

Faza playoff rozgrywek polskiej ligi, to już pewny marsz CCC po złoto. Pewne zwycięstwa po 3-0 z drużynami z Lublina (w ćwierćfinale) oraz z Gdyni (w półfinale), zwiastowały równie pewne zwycięstwo w wielkim finale. I choć zawodniczki InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. odważnie stawiły czoła drużynie z Dolnego Śląska, nie były w stanie wyrwać choćby wygranej przegrywając całą serię finałową 0-3 (70:90 i 56:74 w Polkowicach oraz 64:81 w Gorzowie Wlkp.).

Przez cały sezon drużyna CCC Polkowice bazowała na wyśmienitej grze swoich gwiazd – Styliani Kaltsidou, Temitope Fagbenle i Tiffany Hayes, korzystają jednocześnie z usług czołowych polskich zawodniczek, takich jak Weronika Gajda czy Agnieszka Kaczmarczyk. Ekipa dowodzona przez trio trenerskie Kovacik, Kowalewski, Vozniuk sprostała oczekiwaniom i złote medale znów powędrowały do Polkowic.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a więc z całą pewnością polkowiczanki już snują plany zdobycia kolejnego złota Energa Basket Ligi Kobiet oraz awansu do Final Four Euroligi.

Ogromne słowa uznania należą się również podopiecznym trenera Dariusz Maciejewskiego. Gorzowianki bowiem do fazy playoff przystępowały dopiero z 7 miejsca (z bilansem 14-10), eliminując po drodze do wielkiego finału wyżej rozstawione drużyny z Torunia i Wrocławia. Niewątpliwie srebrny medal dla InvestInTheWest Enea Gorzów Wlkp. to ogromny sukces drużyny z województwa lubuskiego.

Obydwu zespołom gratulujemy!

Jan Delmanowski

