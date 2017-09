Komu tytuł w PLK? Stelmet faworytem, gonią go Anwil i Stal

Bukmacherzy nie mają wątpliwości – największe szanse na wygranie koszykarskiej ekstraklasy mają obrońcy tytułu z Zielonej Góry. Naszym zdaniem kilka drużyn jest niedocenionych.

PLK 2017/18 – typuj mistrza i wygrywaj kasę! >>

Za 2 tygodnie rusza PLK, są już kursy na wygranie ligi oraz zajęcie miejsca w czołowej trójce. O ile zdecydowana dominacja Stelmetu nie dziwi raczej nikogo, to kilka kursów wygląda zaskakująco.

Polski Cukier, po ostatnich wzmocnieniach, jest mocniejszym kandydatem do zdobycia medalu niż sugeruje to kurs 4.00. Jednocześnie, nieadekwatne do rzeczywistości wydaje się umieszczenie tego zespołu na tym samym poziomie, co MKS Dąbrowa czy zwłaszcza Czarni Słupsk, którym trudno będzie powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu.

Naszym zdaniem, obecny składy drużyn sugerują też na przykład, że Trefl Sopot powinien być ceniony wyżej niż Turów Zgorzelec. Zaskakujące jest także umieszczenie AZS Koszalin na poziomie Polpharmy oraz Legii ponad Asseco. Na pewno niedoszacowany jest też Start Lublin.

Oto aktualne kursy UNIBET >>

Stelmet – tytuł 1.50, top 3 – 1.05

Anwil – 5.00, 1.50

Stal – 11.00, 2.50

Czarni – 21.00, 4.00

MKS – 21.00, 4.00

Polski Cukier – 21.00, 4.00

Rosa – 21.00, 4.00

Turów – 51.00, 7.50

Wilki – 51.00, 7.50

Trefl – 101.00, 21.00

AZS – 251.00, 51.00

Legia – 251.00, 51.00

Miasto Szkła – 251.00, 51.00

Polpharma – 251.00, 51.00

Asseco – 401.00, 101.00

GTK Gliwice – 501.00, 151.00

Start – 501.00, 151.00

PLK 2017/18 – typuj mistrza i wygrywaj kasę! >>