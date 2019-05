U18 Kobiet: GTK Arka Gdynia zgarnia złote medale

Zawodniczki GTK Arki Gdynia, zgodnie z przewidywaniami, zdobyły Mistrzostwo Polski Kobiet do lat 18. Zapraszamy na podsumowanie 5–dniowych zmagań najlepszych juniorek w Gdyńskim Centrum Sportu.

W przedturniejowych przewidywaniach wskazywano, że o medale powalczą zespoły z Poznania, Gorzowa oraz gospodynie z Gdyni. Tymczasem szyki wszystkim postanowiły pokrzyżować jeszcze koszykarki z Gdańska.

Pierwszy dzień turnieju nie przyniósł żadnych niespodzianek. Zgodnie z przewidywaniami w grupie A pewne zwycięstwa odniosły ekipy MUKS Poznań oraz GTK Arka Gdynia, a w grupie B Enea AZS AJP Gorzów Wlkp. oraz Enea AZS Szkoła Gortata Poznań.

W drugim dniu zmagań zawodniczki gdyńskiego zespołu zapewniły sobie awans do pierwszej czwórki, pokonując poznanianki z MUKS-u. Za to w drugiej grupie w derbach „Enei” lepsza ekip trenera Grzegorza Zielińskiego.

Ostatni dzień zmagań fazy grupowej to bezpośrednie starcie o awans do strefy medalowej, w który drużyna Szkoły Gortata Politechnika Gdańska pokonała MUKS Poznań. Ostatecznie do walki o medale awansowały również zawodniczki z gorzowskiego i poznańskiego AZS-u.

Sobota to już pierwsze rozstrzygnięcia. W meczu o VII miejsce SKS 12 Warszawa pokonuje najmłodszy w całej stawce UKS Lider Swarzędz. Natomiast w meczu, którego stawką było miejsce V, MUKS-iary trenera Ulchurskiego po meczu pełnym walki, ale też kontroli od pierwszej jego minuty, pokonały drużynę UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki.

Sobotnie popołudnie to już kapitalne emocje i gra na najwyższym poziomie. W pierwszym meczu półfinałowym naprzeciwko siebie stanęły dwie Szkoły Gortata – z Poznania i z Gdańska. Niepokonane w tym sezonie faworytki z Poznania od samego początku miały ogromne problemy z bardzo agresywną grą w obronie swoich rywalek z Politechniki Gdańskiej.

Do przerwy gdańszczanki, nieco zaskakująco prowadziły z faworytkami z Poznania. Po przerwie kibice zgromadzeni w hali Gdyńskiego Centrum Sportu oglądali niesamowicie zacięte spotkanie. Zawodniczki z Gdańska osiągnęły już ponad 10 – punktową przewagę, jednak musiały zapłacić za swoją ambitną postawę w obronie.

Na 5 minut przed zakończeniem spotkania, z 5 faulami na koncie parkiet musiały opuścić Aleksandra Zmierczak oraz Zuzanna Krupa, co skrzętnie zaczęły wykorzystywać poznanianki. Po doprowadzeniu do remisu, kiedy już wydawało się że ekipa AZS-u Poznań wyrwie zwycięstwo dla siebie, 5 faul złapała najlepsza zawodniczka trenera Zielińskiego – Alicja Rogozińska – co tchnęło nowe siły w zawodniczki Politechniki.

Gdy na kilka sekund przed zakończeniem spotkania na tablicy wyników widniało 64:66 dla Politechniki Gdańskiej, a posiadanie było właśnie po stronie gdańszczanek, wydawało się że już nic nadzwyczajnego się nie wydarzy. Tymczasem Konstancja Banucha straciła piłkę pod własnym koszem, a w ostatniej sekundzie za 2 z faulem trafiła Weronika Piechowiak.

Co więcej, w tej sytuacji dokonano video – weryfikacji ostatniej akcji, gdyż nikt nie miał pewności ile czasu powinno pozostać jeszcze do rozegrania. Ostatecznie 66:66, na zegarze 0.00,9 sekundy i Weronika Piechowiak z dodatkowym rzutem osobistym – na zwycięstwo. Środkowa jednak chybiła i kibice mogli już zacierać ręce przed dogrywką. Dodatkowe 5 minut gry zdecydowanie wygrała Politechnika Gdańska i ostatecznie to drużyna z Gdańska zameldowała się w wielkim finale.









W drugim półfinale zmierzyły się gospodynie z GTK Arki Gdynia oraz akademiczki z Enei AZS AJP Gorzów Wlkp. Już przy podrzucie sędziowskim bardzo groźnie wyglądającej kontuzji nabawiła się Magdalena Szulc, która z zakrwawioną twarzą musiała opuścić parkiet i nie powróciła już do gry.

W I połowie gorzowianki zachwycały swoją grą w obronie i wypracowały sobie 8 – punktową przewagę. Po przerwie gdynianki mozolnie i konsekwentnie odrabiały straty do gorzowianek, co rusz wymuszając kolejne faule swoich rywalek. Im tempo meczu było wolniejsze i zawodniczki Arki mogły grać spokojną, ustawianą koszykówkę tym szybciej zmniejszał się dystans pomiędzy obydwiema drużynami. Ostatecznie zawodniczki Arki przełamały zespół z Gorzowa i po meczu pełnym walki i „koszykarskich szachów” awansowały do finału.

W meczu o brąz od pierwszego gwizdka, nadspodziewanie dobrze wyglądał zespól z Gorzowa Wlkp. Podopieczne trenera Kopaczewskiego świetnie funkcjonowały w obronie i co rusz wymuszały kolejne błędy zawodniczek AZS-u Poznań. Poznanianki pozostawały jednak w grze dzięki kapitale dyspozycji z dystansu. Do przerwy mogły się pochwalić 8 trafieniami zza linii 6,75 m. Chcąc marzyć o medalach, musiały jednak stanowczo zmienić swoją grę w obronie.

Po przerwie dalej to gorzowianki nadawały ton grze, co chwilę dogrywając piłkę pod kosz gdzie niepodzielnie rządził duet Ewa Kielar – Weronika Dudek. Kluczowym momentem spotkania był 4 faul osobisty Aleksandry Kuczyńskiej, po którym rozgrywająca z Gorzowa Wlkp. opuściła boisko. W tym momencie mecz przejęła bowiem Alicja Rogozińska, która była zbyt szybka dla pozostałych zawodniczek i raz po raz zdobywała punkty po dynamicznych wejściach na kosz.

Pod koniec IV kwarty poznanianki ostatecznie objęły prowadzenie, którego nie oddały już do końca. W meczu o brąz Enea AZS Szkoła Gortata Poznań pokonała zespól Enea AZS AJP Gorzów Wlkp. 83:73.









W wielkim finale kibiców czekał rewanż za pojedynek w fazie grupowej. Zawodniczki Arki Gdynia zdawały się być zdecydowanym faworytem walki o złoto. Tymczasem od początku meczu to ekipa z Gdańska nadawała ton grze. Bardzo dobra gra podkoszowych połączona z niesamowicie ambitną postawą pozostałej części zespołu, dały gdańszczankom 8 pkt przewagi przed II połową spotkania.

Po przerwie zawodniczki Politechniki dalej konsekwentnie realizowały swój plan na to spotkanie. Wysoka obrona zona press na całym boisku wymuszała kolejne straty gdynianek, po których otwierały się kolejne szanse na punkty z szybkiego ataku dla Gdańska. Przełomowa okazała się 4 kwarta, w której dała osobie znać Magdalena Szymkiewicz. Skrzydłowa Arki dwoma trafieniami 3 – punktowymi poderwała swój zespól i na 3 minuty przed zakończeniem spotkania gdynianki przełamały swoje rywalki, objęły prowadzenie i dowiozły je do końcowego gwizdka.

Ostatecznie GTK Arka Gdynia pokonała Szkołę Gortata Politechnikę Gdańska 67:58 i zasłużenie zdobyła Mistrzostwo Polski.

Końcowa klasyfikacja:

1. GTK Arka Gdynia

2. Szkoła Gortata Politechnika Gdańska

3. Enea AZS Szkoła Gortata Poznań

4. Enea AZS AJP Gorzów Wlkp.

5. MUKS Poznań

6. UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki

7. SKS 12 Warszawa

8. UKS Lider Swarzędz

MVP Turnieju Finałowego:

Magdalena Szymkiewicz (GTK Arka Gdynia)

Pierwsza piątka turnieju:

Alicja Rogozińska (Enea AZS Szkoła Gortata Poznań)

Weronika Dudek (Enea AZS AJP Gorzów Wlkp.)

Aleksandra Ustowska (GTK Arka Gdynia)

Zuzanna Krupa (Szkoła Gortata Politechnika Gdańska)

Weronika Piechowiak (Enea AZS Szkoła Gortata Poznań)

Jan Delmanowski

