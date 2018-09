Udane sparingi Trefla – Ian Baker punktuje

Optymistycznie wypadł wyjazd drużyny z Sopotu na mecze testowe do Torunia. W sobotę Trefl wygrał z Polskim Cukrem 97:93, a dzień wcześniej zremisował (85:85) z Kingiem Szczecin.

Sparingowe mecze w Toruniu były przy okazji pierwszymi występami w Treflu Amerykanina Iana Bakera, który jako ostatni dołączył do zespołu Marcina Klozińskiego. Nowy rozgrywający zaprezentował się naprawdę nieźle, zdobywając do tego po kilkanaście punktów w każdym ze spotkań. Więcej na jego temat możecie przeczytać TUTAJ >>

W sobotnim spotkaniu z „Piernikami” Trefl okazał się minimalnie lepszy także dzięki grze Polaków – świetnie w ofensywie pokazał się Piotr Śmigielski, który zdobył aż 23 punkty, 15 oczek dorzucił też Łukasz Kolenda. Solidnie wyglądają też nowe, polskie nabytki – Paweł Leończyk i Damian Jeszke, a dość krótka rotacja nie stanowiła problemu.

W zespole Polskiego Cukru ponownie zabrakło bowiem chorego Przemysława Karnowskiego. Kolejny raz z dobrej strony pokazał się nowy rozgrywający torunian, Robert Lowery.

Polski Cukier Toruń – Trefl Sopot 93:97

Polski Cukier: Lowery 23, Sulima 19, Wiśniewski 15, Gruszecki 14, Śnieg 8, Cel 7, Diduszko 4, Mbodj 3

Trefl: Śmigielski 23, Ł. Kolenda 15, Baker 15, Milovanović 13, Leończyk 10, Taylor 8, M. Kolenda 8, Jeszke 5

Trefl Sopot – King Szczecin 85:85

Trefl: Baker 17, Śmigielski 17, Leończyk 14, Kolenda M. 11, Taylor 9, Jeszke 5, Milovanović 5, Kolenda Ł. 4, Kulka 3, Motylewski 0

King: Schenk 20, Jogela 13, Kikowski 12, Bartosz 12, Diduszko 10, Paliukenas 9, Harris 7, Majcherek 2, Wilczek.

