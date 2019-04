Udany rewanż GTK Gliwice – świetny Carter nie pomógł

GTK Gliwice odniosło cenne zwycięstwo 101:93 ze Spójnią Stargard i wróciło na 11. miejsce w ligowej tabeli. Tweety Carter dla gości zanotował aż 27 punktów, 11 zbiórek i 8 asyst.

Wyrównane, ofensywne spotkanie gospodarze przejęli dopiero w ostatniej kwarcie, w której potrafi zdobyć aż 32 punkty. Jeszcze w trzeciej części ton nadawali goście, którzy mieli nawet 7 punktów przewagi – było 64:71 w 29. minucie meczu.

GTK odrobiło straty i przejęło prowadzenie dzięki trafieniom Mylesa Macka i Rileya LaChance’a. W kluczowym momencie gospodarze zanotowali serię 9:0. Wygrali mecz, dzięki skuteczności – jako zespół trafili ponad 51% rzutów z gry. Mieli też imponujące 26 asyst.

Najlepszym graczem gospodarzy był Riley LaChance z 25 punktami. Cichym bohaterem był weteran Jakub Dłoniak, który zdobył 15 punktów, trafił 3/5 z dystansu. Damonte Dodd trafił 7 z 10 rzutów spod kosza.

W Spójni Tweety Carter był blisko triple-double – ostatecznie zdobył 27 punktów, 11 zbiórek i 8 asyst. Bardzo dobry mecz zagrał tez Hubert Pabian, który trafił 4/6 za 3 punkty i miał 16 punktów.

W najbliższą sobotę GTK zagra we Włocławku z Anwilem, spadek gliwiczanom już nie grozi. Spójnia (także w sobotę) zagra u siebie z Polpharmą i wciąć musi drżeć o utrzymanie w PLK.

