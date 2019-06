Udany sparing kadry B – wygrana z młodymi Amerykanami

Rozpoczęło się tournée po Chinach tzw. rozszerzonej reprezentacji Polski. Nasza drużyna pokonała 78:72 zespół zawodników ze Stanów Zjednoczonych, a najwięcej punktów zdobył Mateusz Zębski.

Polska drużyna, prowadzona przez Artura Gronka, uczestniczy w corocznych turniejach w Chinach. Tym razem rozpoczęła od pojedynku z drużyną USA, składającą się z graczy NCAA i mniej znanych lig europejskich.

Jak podaje strona PZKosz (niestety, nie było dostępnych statystyk), Kluczowa dla losów spotkania była druga kwarta – Polacy odrobili w niej straty i zaczęli grać zdecydowanie lepiej przede wszystkim w ataku. Najlepszym strzelcem drużyny był Mateusz Zębski, który zdobył 19 punktów. Michał Nowakowski dodał do tego 18 oczek.

– Wygraliśmy po ciężkiej walce. Bardzo dobrze zagraliśmy w ataku i w obronie, dzieliliśmy się piłką. Jeden drugiemu pomagał, mimo że warunki w hali były niesprzyjające – było głośno i gorąco. Każdy kto wyszedł na parkiet wykonał dobrą robotę w obronie, co pozwoliło nam na kontry. Przed nami kilka godzin przerwy, a od rana trenujemy i przygotowujemy się do kolejnego meczu, tym razem z Chinami. Bardzo się cieszymy, bo nie codziennie wygrywa się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych – mówił po meczu Marcin Dutkiewicz.

W sobotę Polacy zagrają z Chinami, natomiast w niedzielę z Litwą.

Polska – Stany Zjednoczone 78:72 (12:20, 26:15, 17:19, 23:18)

Polska: Zębski 19, Nowakowski 18, Kobel 14, Czerlonko 9, Dutkiewicz 6, Dzierżak 3, Gołębiowski 3, Frąckiewicz 3, Dziemba 3, Kołodziej 0

USA: Arthur Edwards 23, Shaq Carr 18, Zach Braxton 14, Gerad Davis 7, Kameron Rooks 4, Mark Hughes 3, Jordan Kitchen 3, Moses Sundufu 0, Jarrett Brodbeck 0, Grantham Gillard 0

Skład rozszerzonej reprezentacji Polski:

Wojciech Czerlonko, TBV Start Lublin

Marcin Dutkiewicz , TBV Start Lublin

Mateusz Dziemba, TBV Start Lublin

Paweł Dzierżak, Polpharma Starogard Gdański

Łukasz Frąckiewicz, Enea Astoria Bydgoszcz

Daniel Gołębiowski, Polpharma Starogard Gdański

Jakub Kobel, MKS Dąbrowa Górnicza

Michał Kołodziej, Legia Warszawa

Michał Nowakowski, Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

Mateusz Zębski, MKS Dąbrowa Górnicza

Sztab szkoleniowy:

Artur Gronek, Enea Astoria Bydgoszcz

Arkadiusz Miłoszewski, Stelmet Enea BC Zielona Góra

Piotr Blechacz, Arka Gdynia

Jakub Majewski, fizjoterapeuta, TBV Start Lublin

Jakub Drozd, trener przygotowania motorycznego, TBV Start Lublin

Michał Brokosz, kierownik drużyny

źródło: PZKosz

