Udonis Haslem – symbol klubu raz jeszcze w Miami

Udonis Haslem ma już 39 lat, ale wciąż czuje się na siłach, by grać w koszykówkę. To jeden z ostatnich dinozaurów, którzy spędzili całą karierę w jednym klubie, w jego przypadku w Miami. Udało się go namówić, by został w Heat na jeszcze jeden sezon.

Udonis Haslem już od lat pełni rolę mentora w szatni Heat. Jest tytanem pracy, co jest bardzo cenione przez całą organizacje. Nie ma wątpliwości, że Udonis jest jedną z legend klubu, choć nigdy gwiazdą nie był.

Amerykanin ma na swoim koncie wszystkie trzy mistrzostwa zdobyte przez Miami Heat. Był podstawowym graczem zespołu z młodym Dwyanem Wadem i Shaqiem, a w erze LeBrona Jamesa pełnił rolę gracza zadaniowego.

W minionym sezonie rozegrał zaledwie 10 spotkań w NBA, a w sumie w 3 ostatnich tylko 40. Rozgrywki 2018/19 zakończył ze średnimi na poziomie 2,5 punktu i 2,7 zbiórki w 7,4 minuty gry.

Haslem podpisał jednoroczny kontrakt na kolejny sezon, który ma byś jego ostatnim w karierze. Umowa to minimum dla weterana, które wynosi 2,6 miliona dolarów.

