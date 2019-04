Ulga we Włocławku – Michał Michalak wraca do gry

Kluczowy element polskiej rotacji Anwilu zakończył rehabilitację. Michał Michalak wrócił do treningów i będzie gotowy na najbliższy mecz ligowy – ze Stalą Ostrów Wlkp.

– Michał Michalak wrócił do treningów z zespołem, a już za kilka dni powrót do gry. Zawodnik będzie do dyspozycji trenera Igora Milicicia w meczu z Arged BMSlam Stalą w niedzielę! – podał Anwil Włocławek na oficjalnym koncie klubu na Twitterze w poniedziałek rano.

Po zdiagnozowaniu przeciążeniowego urazu piszczeli, Michał Michalak pauzował aż przez 2 miesiące – od 15 lutego. W 18 rozegranych w barwach Anwilu spotkaniach, polski strzelec spędzał na boisku średnio ponad 24 minuty, notował 12.7 punktu oraz 4.2 zbiórki na spotkanie. Trafiał 45.3% rzutów z gry, w tym dość rozczarowujące 27.3% z dystansu.

25-letni strzelec wraca na niedzielne spotkanie ze Stalą, które będzie miało sporą rangę – wygrany z tego meczu uzyska przewagę parkietu w ćwierćfinałowej serii playoff, w której zagrają właśnie drużyny z Włocławka i Ostrowa. Wiadomość o powrocie Michalaka nieznacznie poprawia humory kibicom Anwilu, po tym, gdy okazało się (więcej TUTAJ>>), że przez 3 tygodnie pauzować ma pierwszy środkowy, Josip Sobin.

RW

