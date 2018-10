Unicaja gromi w EuroCup – Waczyński w dobrej formie (WIDEO)

Drużyna reprezentanta Polski w Maladze rozbiła Skyliners Frankfurt aż 91:64, a w jednej z głównych ról wystąpił Adam Waczyński – zdobył 12 punktów, trafił 3 trójki.

Unicaja bardzo potrzebowała tej wygranej w drugiej kolejce EuroCup, ponieważ sezon zaczęła tydzień temu od wyjazdowej porażki na Litwie z Rytas Wilno. Humory i sytuację w grupie zdecydowanie udało się poprawić – mecz z niemieckim rywalem zakończył się wysoką wygraną gospodarzy.

Adam Waczyński zaczął mecz jako rezerwowy, spędził na boisku nieco ponad 16 minut, ale świetnie wykorzystał swoją szansę. Zdobył 12 punktów i dodał 2 asysty, trafił 4/7 rzutów z gry, w tym bardzo dobre 3/6 z dystansu. Dwie z jego celnych trójek zobaczycie na wideo poniżej.

Najskuteczniejszym graczem w – przebudowanym po utracie miejsca w Eurolidze – zespole z Malagi był Kyle Witjer, który zdobył 15 punktów. Wśród rywali z Frankfurtu, tempo gospodarzom był w stanie dotrzymywać tylko kanadyjski strzelec Brady Heslip, który zanotował 20 oczek.

Dziś (środa) w EuroCup, choć w innej grupie, Arka Gdynia zagra wyjazdowy mecz z tureckim Tofasem Bursa. Transmisja o godz. 19.00 w Eurosporcie.

