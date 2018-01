Reprezentant Polski był kluczowym graczem Unicaji Malaga w starciu z „Królewskimi” – zdobył 15 punktów, trafił 4 trójki, rozegrał świetny mecz. Jego zespół wygrał 80:75.

Unicaja po raz kolejny potwierdziła, że potrafi być nieobliczalnym zespołem i umie ogrywać najlepsze zespoły w Eurolidze – zwycięstwo z Realem było jej ósmym w tym sezonie, drużyna z Malagi poprawiła swój bilans na 8-11. I przerwała w piątek serię siedmiu zwycięstw madrytczyków w Eurolidze.

Zupełnie zasłużenie – Unicaja prowadziła od początku. Niewysoko, ale jednak. Po pierwszej kwarcie było 20:15, a do przerwy – 38:27. Real oczywiście jednak walczył w 30. minucie było już tylko 54:52 dla Unicaji.

I wtedy przypomniał o sobie dobrze grający od początku Adam Waczyński. Reprezentant Polski trafił za trzy w końcówce trzeciej kwarty, a potem powtórzył to na początku czwartej – Unicaja wyszła na prowadzenie 60:52 i choć mecz ciągle był emocjonujący, to jednak gospodarze kontrolowali przebieg końcówki.

W sumie Waczyński grał przez 25 minut, zdobył 15 punktów. Miał 5/8 z gry (4/6 za trzy), zebrał też 5 piłek, zaliczył asystę i przechwyt. I został zawodnikiem meczu!

15 punktów dla Unicaji zdobył też Ray McCallum. W Realu najskuteczniejszy był Luka Doncić, który miał 16 punktów, 5 zbiórek i 3 asysty.

