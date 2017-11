Unicaja ma patent na drużyny ze Stambułu – w 1. kolejce ograła Fenerbahce, teraz pokonała na wyjeździe Anadolu Efes 79:74. Goście mieli imponujący zryw w czwartej kwarcie, Adam Waczyński miał 7 punktów i 4 zbiórki.

„Waca” meczu jednak nie dokończył – w połowie ostatniej kwarty, zaraz po tym jak zdobył punkty, został przypadkowo uderzony przed Edo Muricia: Słoweniec tyłem głowy trafił w nos Polaka. Adam Waczyński zszedł z boiska, musiał zatamować krwotok.

Unicaja właśnie się wtedy rozpędzała, ostatnią część zespół z Malagi wygrał aż 26:15. Hiszpanie dobrze spotkanie zaczęli, świetny pod koszami był Giorgi Shermadini. Z czasem Anadolu Efes odwrócił jednak wynik, na początku czwartej kwarty gospodarze prowadzili już 62:53, Unicaja musiała gonić.

I dogoniła, mecz zakończył się jej sukcesem – podobny scenariusz miał zresztą wspomniany mecz z Fenerbahce. Pół żartem można powiedzieć, że aż szkoda, że w Eurolidze nie grają już Galatasaray i Darussafaka ze Stambułu.

Dzięki wygranej w Stambule Unicaja ma bilans 2-3, a Anadolu Efes stał się czerwoną latarnią Euroligi – ma bilans 0-5. Najwięcej punktów dla drużyny z Malagi – po 13 – zdobyli Shermadini, Nemanja Nedović i Ray McCallum.

Waczyński grał 12 minut i 34 sekundy, zdobył 7 punktów (3/7 z gry) i 4 zbiórki (2 w ataku).

