Upadek AZS Koszalin – klub wycofany z PLK!

Potwierdziły się pesymistyczne pogłoski – olbrzymie zadłużenie AZS-u Koszalin zmusiło go do wycofania się z ekstraklasy i upadłości. Klub oficjalnie potwierdził tę przykrą wiadomość.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Problemy finansowe w Koszalinie ciągnęły się od dawna. W minionym sezonie już na przełomie roku można było usłyszeć o zaległościach wobec zawodników, które z każdym miesiącem się pogłębiały.

Rosnące zadłużenie klubu to niestety efekt złego zarządzania. Same zwolnienia trenerów dosyć mocno uderzyły AZS po kieszeni, a przecież przykładów niegospodarności jest więcej. Pomimo trudności i bardzo złej sytuacji udało się drużynę utrzymać w ekstraklasie, choć ciężkich momentów było bardzo wiele.

Mimo małego sukcesu sportowego nad klubem rosły coraz ciemniejsze chmury. Sytuację próbowano jeszcze ratować planami naprawczymi i zmianami w klubie, jednak największą potrzebą były pieniądze ,a tych nie udało się pozyskać. W piątek 28 czerwca klub wystosował oficjalny komunikat o wycofaniu się z ekstraklasy i uruchomieniu procedury upadłości spółki.

***

Treść oficjalnego komunikatu opublikowanego na stronie klubu z Koszalina:

W związku z trudną sytuacją finansową Spółki, której zadłużenie wynosi 1,5 mln złotych informujemy, iż Zarząd Klubu zobowiązany został do przygotowania wniosku o upadłość, co jednoznaczne jest z wycofaniem klubu z rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki, jak również zamknięciem klubu sportowego, działającego jako Spółka Akcyjna od roku 2006.

Jednocześnie informujemy, iż Rada Nadzorcza przedstawiła głównemu właścicielowi Spółki „Plan Naprawczy”, którego jednym z głównych założeń było dofinansowanie klubu kwotą 1,0 mln złotych, co pozwoliłoby na jego dalsze funkcjonowanie i ustabilizowanie sytuacji finansowej. O ile Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński wyraził chęć i wolę ratowania klubu, tak pomysł ten nie spotkał się z akceptacją i poparciem większości Radnych Miejskich, którzy musieliby zatwierdzić nieplanowany wcześniej wydatek z budżetu Gminy Miasto Koszalin.

Wobec powyższego, w najbliższym czasie podjęte zostaną odpowiednie działania niezbędne do uruchomienia procedury upadłości Spółki.

***

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>