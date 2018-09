Uraz Macieja Lampego – czy zagra z Włochami?

Reprezentacyjny środkowy dla podtrzymania formy przed zgrupowaniem uczestniczył w treningu Legii Warszawa. Niestety, doznał urazu i nie wiadomo, czy będzie mógł zagrać w arcyważnych meczach kadry.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

Pod nieobecność Damiana Kuliga i Przemysława Karnowskiego, obecność Macieja Lampego w kadrze ma znaczenie przynajmniej podwójne. Mecze we Włoszech (14 września) i z Chorwacją (17 września) będą bardzo wymagające, a tymczasem dobiegają niepokojące wieści na temat stanu zdrowia doświadczonego zawodnika.

Przy okazji treningu w Warszawie, w którym brał udział dzięki uprzejmości Legii, Lampe doznał urazu mięśniowego. Nie wiadomo w tym momencie, jak poważna jest to kontuzja. Dokładne badania mają zostać przeprowadzone już na zgrupowaniu kadry, jeszcze dziś lub jutro. Reprezentanci w Gdańsku trenować będą od środy, ale dojechać i spotkać się mają już we wtorek. Komunikatu na temat stanu zdrowia zawodnika można się spodziewać jutro (w środę).

W gronie 16 zawodników, którzy zostali powołani na zgrupowania, jako podkoszowych można określić jeszcze Adama Hrycaniuka, Jakuba Wojciechowskiego i Mikołaja Witlińskiego. Oby uraz Lampego okazał się niegroźny, bo bylibyśmy w olbrzymim kłopocie.

Więcej o składzie kadry TUTAJ >>

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>