USA w Chinach bez LeBrona – Zion w jego miejsce?

Mający w planach produkcję „Space Jam 2”, LeBron James nie wystąpi na Mistrzostwach Świata w Chinach. Istnieje szansa, że do Teamu USA wskoczy za to Zion Williamson, który niedawno skończył sezon z Duke.

Według informacji Joe Vardona z The Athletic, LeBron James opuści tegoroczne Mistrzostwa Świata w Chinach. Pomimo najszybszego zakończenia sezonu NBA w karierze, James nie zdecyduje się na dołączenie do Team USA z uwagi na produkcje kolejnej części „Space Jam”, która jest zaplanowana na to lato. Jednocześnie LeBron nie wyklucza powrotu do składu na Igrzyska Olimpijskie w 2020.

Z kolei według Marca Steina, istnieje możliwość, by w „12”, która pojedzie do Chin znalazł się Zion Williamson. Gwiazdor Duke zakończył przed kilkoma dniami sezon, a jego drużyna odpadła w fazie Elite Eight turnieju March Madness.

USA Basketball intends to gauge the interest of Duke freshman sensation Zion Williamson in joining the 12-man squad it sends to China for the @FIBAWC in the late summer, league sources say — Marc Stein (@TheSteinLine) April 1, 2019

Williamson jest murowanym faworytem do pierwszego wyboru zbliżającego się draftu. Można się spodziewać, że dopiero wtedy zapadną jakiekolwiek decyzje.

Obecność Ziona, czyli zawodnika jeszcze bez ani jednego meczu w NBA, nie byłaby pierwszym tego typu przypadkiem. W 2012 roku Anthony Davis był w składzie USA na Igrzyskach Olimpijskich, choć jeszcze nie postawił stopy na parkietach NBA. Pamiętamy też historię Christiana Leattnera z oryginalnego Dream Teamu w 1992 roku.

