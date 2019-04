Utah Jazz jeszcze walczą – rewelacyjny Donovan Mitchell

Świetna czwarta kwarta, wygrana 31:12, w której Donovan Mitchell zdobył 19 punktów, dała Jazz pierwsze zwycięstwo w serii Rockets (107:91). Stan rywalizacji wynosi teraz 3-1 dla zespołu z Houston.

Utah Jazz obronili się przed sweepem ze strony Rockets, choć jeszcze przed ostatnią kwartą kibice w Salt Lake City mogli mieć spore obawy, czy doczekają się w tegorocznych playoffach zwycięstwa ich drużyny.

Na szczęście nadeszła świetna czwarta kwarta, a w niej kapitalny Donovan Mitchell. Lider Jazzmanów zdobył 19 punktów w ostatniej części spotkania. W cały meczy zanotował 31 punktów, trafił 11 z 26 rzutów i miał 7 zbiórek.

Rockets w czwartej kwarcie zaliczyli ogromny zastój w ataku, który przede wszystkim był wywołany mocniejszą defensywą gospodarzy. Zaledwie 12 punktów w 12 minut nie mogło dać czwartego zwycięstwa Houston, szczególnie że Jazz zdobyli aż 31.

Bardzo dobre spotkanie zaliczył także Ricky Rubio. Jazz z Hiszpanem na parkiecie byli +15. Rubio skończył mecz z double double – 18 punktów i 11 asyst. 23 punkty zdobył Jae Crowder.

30 punktów zdobył James Harden i tym razem grał na przyzwoitej skuteczności – 8/19 z gry i 6/12 za 3. Lider Rockets oddał w tym meczu najmniej rzutów z wszystkim meczów tej serii – o tym, jak radzą sobie z nim Jazz przeczytasz TUTAJ >>. 23 oczka dołożył Chris Paul.

Rywalizacja wraca teraz do Houston, gdzie o 2:00 w nocy z środy na czwartek odbędzie się piąte spotkanie. Rockets będą zdecydowanym faworytem.

RW

