Uwaga na Kanadę! Nick Nurse i mocna ekipa

Nick Nurse poprowadził właśnie Toronto Raptors do mistrzostwa NBA, a już niedługo rozpocznie przygotowania do mundialu wraz z kadrą Kanady. W składzie jest kilka gwiazd, m.in. Jamal Murray i Andrew Wiggins.

W ostatnich dniach trener aktualnych mistrzów NBA, Nick Nurse zadeklarował w końcu, że poprowadzi reprezentację Kanady na mundialu. Oprócz mistrzostwa z Toronto Raptors wcześniej wygrywał także dwukrotnie D-League z zespołami Iowa Energy (2011) i Rio Grande Valley Vipers (2013). Międzynarodowe doświadczenia reprezentacyjne także już posiada, był asystentem w reprezentacji Wielkiej Brytanii, podczas igrzysk olimpijskich w Londynie (2012).

Kanadyjczycy zagrają w „grupie śmierci” z Australią, Litwą i Senegalem. Jednak patrząc na skład, wcale nie muszą być na straconej pozycji. Wielce prawdopodobne jest, że do Chin pojadą największe gwiazdy – Jamal Murray (Denver Nuggets) i Andrew Wiggins (Minnesota Timberwolves).

Oprócz tego, prawdopodobnie w składzie zobaczymy Tristana Thompsona (Cleveland Cavaliers), Dwighta Powella (Dallas Mavericks), czy R.J.-a Barretta (Duke, a za chwilę być może wybór TOP3 draftu i Knicks).

Jeśli chodzi o Kanadyjczyków, to drużynę mogą uzupełnić jeszcze tacy zawodnicy, jak np. Cory Joseph (Indiana Pacers), Kelly Olynyk (Miami Heat), Shai Gilgeous-Alexander (LA Clippers), Trey Lyles (Denver Nuggets), Nik Stauskas, Kevin Pangos (Barcelona), czy Andrew Nicholson.

Nick Nurse będzie miał z czego wybierać, ale zmagania w grupie będą niezwykle wymagające i ciekawe. Kanada rozpocznie mundial od meczu z Australią, która także zabiera do Chin szereg graczy z NBA.

