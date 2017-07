Uwaga, okazja! Dejan Bodiroga wolnym graczem

To nie żarty – Sacramento Kings zrzekli się praw do Serba, którego wybrali w drafcie w 1995 roku. I nie przeszkodził im fakt, że „Biały Magic” skończył karierę 10 lat temu.

To pewnie jakieś porządki w papierach, ale w sumie Vlade Divac – menedżer Kings i kolega Dejana Bodirogi z reprezentacji – mógł już sobie ten ruch darować. Bo taka informacja zabrzmiała śmiesznie:

The Sacramento Kings have renounced the draft rights for Dejan Bodiroga. He's a free agent. He's 44 years old. — Keith Smith (@KeithSmithNBA) July 21, 2017

Bodiroga ma obecnie 44 lata, a zakończenie kariery ogłosił dokładnie 10 lat temu. I jaki to był fenomenalny gracz! Mierzący 205 cm wzrostu mistrz techniki i czytania gry, który występował na czterech pozycjach. Wielokrotnie mówiono o nim, że to najlepszy z graczy, który nigdy nie zagrał w NBA.

I wielka szkoda, że tak się nie stało, choć z drugiej strony Carmelo Anthony może być bardzo zadowolony:

Bodiroga najlepsze lata kariery spędził w Panathinaikosie (1998-2002) oraz Barcelonie (2002-05). W tym czasie trzykrotnie wygrywał Euroligę, dwa razy zdobywając tytuł MVP finału. Zgarnął też masę innych medali i wyróżnień, dwukrotnie był mistrzem świata, a trzykrotnie – Europy.

Jego charakterystycznym, niepowtarzalnym zagraniem był zwód nazywany „El Latigo”, ‘The Whip”, czyli „Bat”. Można go oglądać w nieskończoność: