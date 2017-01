Uwaga, Russell Westbrook zaczyna trafiać z dystansu

Do triple-double nas przyzwyczaił, w sobotę miał 32 punkty, 17 zbiórek i 11 asyst. Ale w wygranym 121:106 meczu z Denver Nuggets trafił też 7 z 12 trójek.

W NBA trafił dotychczas 30 proc. trójek, a oddawał ich średnio 3,0 na mecz. W tym sezonie te wskaźniki wzrosły do odpowiednio 33 proc. i 6,0 rzutu, ale i tak, to co zrobił Russell Westbrook w dwóch ostatnich spotkaniach jest zaskoczeniem.

15/27 za trzy! 8/15 z Houston Rockets i teraz 7/12 z Denver Nuggets. W tym drugim meczu Oklahoma City Thunder kontrolowali wynik, ale właśnie cztery trójki Westbrooka w czwartej kwarcie zmieniły końcówkę w zdecydowanie bardziej jednostronną.

Co z tymi trójkami? Zdaniem Westbrooka – nic szczególnego. – Staram się grać w zrównoważony sposób, koncentruję się na tym, by trafiać – lakonicznie tłumaczył po meczu z Nuggets.

Jeśli jednak najlepszy w tej chwili strzelec ligi (31,4 punktu na mecz) doda do swojego arsenału regularnie trafiane spore porcje rzutów z dystansu, będzie można o nim mówić, że naprawdę jest nie do zatrzymania.

Na razie jest tak w szybkim ataku i w jego wejściach pod kosz, natomiast z rzutami z daleka bywa różnie. Pięć poprzednich meczów przed obecnym wystrzałem? 2/12, 2/10, 0/2, 2/6, 0/1. W sumie – 6/31.

Zobaczymy, w którą stronę Westbrook pójdzie w kolejnych meczach.

PS Jego triple-double z Nuggets było 17. w tym sezonie i 54. w karierze.

