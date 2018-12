Uziemione Rakiety – klęska goni klęskę

Houston Rockets wygrali zaledwie 11 spotkań z 24 w tym sezonie. W mikołajkowy wieczór otrzymali srogie lanie od Utah Jazz (91:118). Najwięcej punktów dla przegranych zdobył James Harden – 15, przy 5/16 z gry.

Kryzys najlepszej drużyny sezonu regularnego poprzedniego sezonu nadal trwa. Pomimo gry obu liderów, Jamesa Hardena i Chrisa Paula, Rockets przegrali 6 z ostatnich 8 meczów. Wcześniejszą słabą dyspozycję zespołu Mike’a D’Antoniego można było tłumaczyć kontuzjami, a właściwie kontuzją Chrisa Paula. Teraz, gdy obie gwiazdy mogą grać, notowania Houston nie poszły w górę – zajmują dopiero 13. miejsce w Konferencji Zachodniej.

W meczu wyjazdowym z Jazz znów zostali rozbici. Najlepszym graczem Utah był Derrick Favors, który zanotował double double, 24 punkty i 10 zbiórek. Pierwsza piątka Rockets z Paulem, Hardenem i Capelą zdobyła zaledwie 41 punktów.

Rockets stracili przed sezonem Arizę i Mbah A Moute, co w znacznym stopniu pomniejszyło ich głębię składu oraz potencjał w obronie. Eksperyment z Carmelo Anthonym nie wypalił, a pozyskani w wymianie z Suns Chriss i Knight nie grają, jeden z powodu decyzji trenera, drugi z uwagi na kontuzję. Nie bez znaczenia było także odejście ze sztabu Jeffa Bzdelika, defensywnego koordynatora Rockets, autora zeszłorocznego sukcesu – byli wtedy 6. obroną NBA, a teraz tylko 4 drużyny bronią od nich gorzej.

Ławka Houston potrzebuje wzmocnienia na tu i teraz, jeśli Rockets wciąż myślą o zagrożeniu Golden State Warriors. Oprócz Erica Gordona, etatowego kandydata do nagrody dla najlepszego szóstego gracza, rezerwowymi są: poprawiający rzut Michael Carter-Williams, niedawno zatrudniony Gary Clark, szalony Gerald Green, wskrzeszony Nene Hilario, rzucający 26% za 3 Danuel House Jr., no i niegrający Marquese Chriss. Nie wygląda to najlepiej.

Kolejny mecz to wyjazd do pnącego się w górę Dallas. W tak wyrównanej i mocnej Konferencji Zachodniej, Rockets muszą zacząć wygrywać tu i teraz, jeśli jeszcze myślą o przewadze własnego parkietu w playoff.

Grzegorz Szybieniecki, https://twitter.com/gszyb

