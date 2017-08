Uznane odwołanie Noteci – zagra w I lidze

PZKosz licencji nie przyznał, ale według informacji PolskiKosz.pl Komisja Odwoławcza jednogłośnie uznała w piątek, że klubowi z Inowrocławia się ona należy. I liga będzie w przyszłym sezonie liczyć 17 drużyn.

To chyba już ostatni odcinek komedii z przyznawaniem licencji na najbliższy sezon. Noteć Inowrocław spadła z I ligi, ale PZKosz kilka tygodni temu ogłosił, że będą dzikie karty w związku z tym, że na zapleczu PLK może być nieparzysta liczba drużyn.

W międzyczasie, gdy Noteć kompletowała dokumenty i zbierała pieniądze na dziką kartę, PZKosz zgodził się wciągnąć do PLK GTK Gliwice, w związku z czym w I lidze zostało 16 zespołów. I związek odmówił Noteci licencji argumentując, że w lidze nie ma już miejsc.

Komisja Odwoławcza jednogłośnie jednak zdecydowała, że odwołanie Noteci zostanie uznane. Inowrocławianie wypełnili wszystkie warunki dotyczące wykupienia dzikiej karty, więc nie ma powodu, by nie zagrali w I lidze. To po prostu PZKosz zmienił zasady w trakcie gry wciągając GTK do ekstraklasy.

