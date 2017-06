Valencia sensacyjnym mistrzem – Real w szoku

Olbrzymia niespodzianka na koniec sezonu w lidze ACB. Valencia BC ograła Real Madryt 87:76 i zwyciężyła w wielkim finale 3:1. To jej pierwszy tytuł w historii!

„Do trzech razy sztuka” musieli sobie mówić kibice Valencii, bowiem było to już trzecie podejście ich zawodników do jakiegoś finału w tym sezonie. Najpierw minimalnie przegrali w Pucharze Króla z Realem, potem niewiele im zabrakło w EuroCup i starciach z Unicają Malaga. Teraz zadanie wydawało się najtrudniejsze.

Już w trzecim meczu, pierwszym na własnym parkiecie, Valencia wygrała zaskakująco łatwo. Należało się spodziewać, że w meczu ostatniej szansy, przy stanie 1:2, Real nie odpuści. Może nie odpuścił, ale po fatalnej II kwarcie (13:31!) przegrywał wyraźnie, zupełnie nie radząc sobie w obronie i walce o zbiórki. Do przerwy było aż 48:31 dla gospodarzy. Świetnie grali Joan Sastre i Will Thomas, a Real pudłował z dystansu.

W połowie III kwarty, grający jak natchnieni, gospodarze prowadzili już 61:40 i zostawało czekać na mistrzowską fetę. Real poderwał się jeszcze do walki i na 5 minut przed końcem zbliżył na odległość 6 punktów, gdy obudził się Andres Nocioni i wreszcie ze swoich klasycznych, agresywnych wejść zaczął trafiać Sergio Llull.

Valencia w kluczowych akcjach potrafiła jednak wytrzymać psychicznie i znaleźć luki w, zaskakująco statycznej, obronie strefowej „Królewskich”. W barwach nowych mistrzów Hiszpanii najskuteczniejszy był Sastre z 19 punktami, Antoine Diot dorzucił 12 oczek. Nagrodę MVP finałów zgarnął środkowy Bojan Dubljević.

Real musiał pożegnać się z marzeniami o trzecim z rzędu mistrzostwie Hiszpanii, ale nie mogło być inaczej, jeśli przegrywa się rywalizację na tablicach 24:47 i trafia zaledwie 7/29 rzutów z dystansu.

Obie drużyny w przyszłym sezonie zagrają w Eurolidze, ale dla klubu takiego jak Real Madryt jest to rozczarowanie i „tylko” drugie miejsce. Valencia wygrała tytuł po raz pierwszy w historii klubu – fiesta nie będzie miała końca!

