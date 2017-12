Victor Oladipo – nie ma sufitu w Indianie

Jego 38 punktów nie wystarczyło do pokonania Boston Celtics, ale kolejny doskonały mecz lidera Pacers potwierdził, że w Indianie mają nową gwiazdę i nie muszą żałować Paula George’a.

Kobe Bryant szalał w takich butach – możesz je mieć! >>

Wygrana w meczu z Bostona wyślizgnęła się w końcówce (11:112), ale Pacers mają prawo być zadowoleni z początku sezonu. Bilans 17-14 i piąta pozycja na Wschodzie to wyraźnie więcej, niż się spodziewano. Nikt nie spodziewał się też, że aż tak eksploduje talent Victora Oladipo.

W meczu z Celtics, 25-strzelec miał 38 punktów i 3 przechwyty. W grudniu gra po prostu rewelacyjnie, jest wręcz jednym z najlepszych graczy w lidze. W tym miesiącu zdobywa średnio po aż 29.7 punktu na mecz. W poprzednią niedzielę, przeciwko Nuggets, potrafił zdobyć nawet 47 punktów.

W tym sezonie, były zawodnik Magic i Thunder, notuje najlepsze w karierze skuteczności – ponad 48% z gry i ponad 43% w rzutach za 3 punkty. Jest cenionym obrońcą, ma 25 lat i niedługo będzie wchodził w najlepszy wiek dla koszykarza. Jego 4-letni kontrakt za 85 milionów dolarów zaczyna wyglądać na doskonałą inwestycję klubu z Indianapolis.

Kobe Bryant i buty, w których szalał – sprawdź modele >>