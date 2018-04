Victor Oladipo – triple–double w perfekcyjnym momencie

Wspaniały mecz lidera Pacers pozwolił ekipie z Indiany zdeklasować Cleveland aż 121:87 i wyrównać stan serii na 3:3. Victor Oladipo zanotował swoje pierwsze w karierze triple – double w playoff.

Już nawet nie tylko chodzi o triple-double, które jest jedynie statystycznym wyczynem, ale przede wszystkim o to, jak dobrze grał Victor Oladipo. Pięknie odrodził się po dwóch wcześniejszych, nieudanych meczach, w których bardzo brakowało skuteczności – trafił w nich łącznie tylko 7 z 35 rzutów.

Gdy Pacers musieli walczyć o uratowanie sezonu, Oladipo trafiał jak natchniony. Zaliczył doskonałe 6/8 z dystansu oraz 11/19 z gry. Dodał to tego 13 zbiórek, 10 asyst i 4 przechwyty.

Jeśli Victor zagra na podobnym poziomie również w niedzielnym meczu numer 7, Pacers stać na sensacyjne wyeliminowanie Cavaliers. Tym bardziej, że w odróżnieniu od LeBrona Jamesa, lider Indiany może liczyć na dużo wartościowego wsparcia od reszty drużyny.

