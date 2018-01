Vince Carter – 20 lat temu Kanada wstrzymała oddech

Dziś obchodzi 41. urodziny i wciąż jest w stanie rzucać po kilkanaście punktów w meczu dla Kings. Jeden z najefektowniejszych graczy w historii NBA zostanie jednak zapamiętany głównie z czasów Toronto Raptors.

Szukasz butów retro? – sprawdź w Sklepie Koszykarza >>

Mało kto pamięta, że dzisiejszego jubilata, rocznik 1977, w drafcie 1998 roku (z numerem 5) wybrali Golden State Warriors, szybko jednak wymieniając na Antawna Jamisona. W ten sposób chłopak z Florydy trafił do Toronto, gdzie szybko nadano mu przydomek „Air Canada”.

Już swoim debiutanckim sezonie (wideo z niesamowitymi akcjami poniżej) potrafił notować 18.3 punktu, 5.7 zbiórki oraz 3 asysty na mecz, zgarniając nagrodę dla najlepszego debiutanta sezonu. Na boisku wyczyniał wtedy takie rzeczy:

Szukasz butów retro? – sprawdź w Sklepie Koszykarza >>