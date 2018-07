Vince Carter leci dalej – zagra w Atlanta Hawks

Jest już legendą parkietów NBA, ale nie zamierza kończyć kariery. Vince Carter na swój 21. sezon podpisał kontrakt z Atlantą, ostatnio grał w Sacramento.

Od czasów, gdy oszałamiał kibiców na całym świecie grając w Toronto Raptors minęło już kilka epok, ale Vince Carter (41 lat, 198 cm) wciąż czuje się na siłach, a zespoły NBA wciąż chcą mieć go w składzie, nie tylko jako marketingowy magnes dla kibiców. W Atlancie podpisał roczny kontrakt za 2.4 milina dolarów.

Hawks tłumaczą transfer potrzeba znalezienia kogoś, kto będzie miał na boisku i w szatni dobry wpływ na grupę młodych graczy, którzy ostatnio dołączyli do zespołu, jak Trae Young czy John Collins. I trudno się nie zgodzić, niewiele jest na parkietach autorytetów na parkietach tej rangi, co Vince.

Carter, który w 1998 r. został wybrany w drafcie, zanim jeszcze Young się urodził, ostatnio był rezerwowym w Sacramento Kings, zdobywając średnio 5.4 pkt. na mecz. Hawks będą jego ósmym klubem. Stanie się drugim graczem w obecnej w lidze – obok Dirka Nowitzkiego z Dallas – graczem, który rozegra swój 21. sezon w NBA. W historii takiej sztuki dokonali jeszcze tylko Robert Parish, Kevin Willis oraz Kevin Garnett.

