Vintage Szymon Szewczyk – wielka forma weterana

Nie pytajcie się o wiek – jeden z najlepszych polskich podkoszowych wciąż potrafi dominować w PLK. Szymon Szewczyk ostatnio był jednym z najleoszym graczy Anwilu, a mecz z Legią na 21 punktów tylko to potwierdził.

Szymon Szewczyk w lutym tego roku, podczas rozgrywanego w Warszawie Pucharu Polski, doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na kilka miesięcy. Szewczyk wrócił jeszcze w playoffach, choć w pierwszym momencie mogło się wydawać, że to zdarzenie może zakończyć jego sportową karierę. Dziś na tej samej hali zagrał swój najlepszy mecz w barwach Anwilu, totalnie dominując nad rywalami ze stołecznej Legii.

Podpis Szymona pod kontraktem miał być zabezpieczeniem polskiej rotacji na wypadek kontuzji w drużynie z Włocławka. Nie można także pominąć bardzo ważnej roli jaką pełni w mistrzowskim sezonie w szatni. Jednak raczej nikt nie stawiał na to, że w ostatnich dniach to właśnie Szewczyk będzie jednym z najlepszych graczy Mistrza Polski.

35-letni już Szymon w meczu przeciwko Legii uzbierał 21 punktów i 8 zbiórek. Po kolei szkolił podkoszowych Legii – Nowerskiego, Pindera, a nawet najlepszego z całej trójki Patiejewa.

Szymon w tym sezonie może pochwalić się średnimi na poziomie 8 punktów i 5 zbiórek w PLK i średnio 7 punktami oraz 2 zbiórkami w Lidze Mistrzów. Ostatni raz Szymon rzucił 20 punktów w jednym meczu w… marcu 2016, kiedy grał jeszcze dla Stelmetu Zielona Góra.









Szewczyk funkcjonuje w drużynie Igora Milicicia jako wysoki rozciągający grę. Jest swego rodzaju przeciwwagą dla grającego przy obręczy Sobina. Jednak rzut za 3, który stał się jego największa bronią, to nie jedyna rzecz w której dobrze się czuje w tym sezonie Szymon. Mecz w Warszawie pokazał, jak wiele pod koszem znaczy doświadczenie, spryt i umiejętności. Szewczyk to wszystko ma.

Spotkanie z Legią to nie jedyny dobry występ Szymona w ostatnim czasie. Kapitalna zmiana w Lidze Mistrzów przeciwko Le Mans i 11 punktów, w tym 3 trójki. W nieudany dla Anwilu meczu ze Spójnią to Szewczyk był tym zawodnikiem, który dał impuls z ławki. Wtedy również był najlepszy na parkiecie.

Nie ma co ukrywać, że dobra forma Szewczyka jest w tym momencie dla Anwilu zbawienna. Kontuzjowany jest Lichodiej – inny gracz grożący rzutem z dystansu. Również ten, który miał być numerem dwa na pozycji środkowego spisuje się poniżej oczekiwań i Szymon jak na razie rywalizację o minuty wygrywa zdecydowanie.

Mowa oczywiści o Jakubie Parzeńskim, który w meczu zakończonym przez Anwil 35-punktowym zwycięstwem zagrał.. 2 sekundy. Milicić po raz kolejny nie odpowiedział konkretnie o przyczynach braku zaufania do Parzeńskiego, jednak można z jego słów, a także z zachowania obu panów na ławce wywnioskować, że atmosfera między nimi jest bardzo napięta.

Teraz przed koszykarzami parę dni wolnego i czas na zregenerowanie się. Anwil kolejny mecz rozegra 8 grudnia w Krośnie.

Grzegorz Szybieniecki, https://twitter.com/gszyb

