Vladimir Dragicević i 15/15 z gry – co za rekord!

Czarnogórzec ze Stelmetu ustanowił w meczu z Turowem najlepszy wynik w historii PLK – nikt wcześniej nie trafił tylu rzutów przy skuteczności 100 proc.

W środowy wieczór Vladimir Dragicević robił z Turowem, co chciał. Objeżdżał kolejnych obrońców pod koszem, trafiał przeciwko nim z półdystansu. Wykańczał książkowe pick and rolle z Łukaszem Koszarkiem, prezentował skuteczne manewry w akcjach indywidualnych.

Skończył mecz z dorobkiem 33 punktów, co jest jego rekordem w PLK. Ale mało tego – fantastyczne 15/15 z gry to, jak wynika z danych Pulsu Basketu, najlepszy wynik w historii ligi. Oczywiście zakładamy, że statystyki, które na stronie ligi pokazały się z opóźnieniem, są dokładne.

Do tych osiągnięć rzutowych Dragicević dołożył 7 zbiórek, 4 asysty i 4 przechwyty. Jego eval na poziomie 42 jest najlepszym wynikiem od osiągnięcia Mylesa McKaya dla Dąbrowy Górniczej w sezonie 2014/15 (46).

Dragiceviciowi pomogły w środę dwie rzeczy – raz, że odpoczywał Boris Savović, co oznaczało, że Czarnogórzec miał więcej okazji do gry z piłką, do rzucania. A dwa, Turów wygląda naprawdę słabo, porażka 64:102 nie jest żadnym zaskoczeniem.

Ale najważniejsze jest jednak to, że Dragicević – jeden z najlepszych środkowych PLK ostatnich lat – jest w świetnej formie od początku przygotowań. Wspólnie z Savoviciem wyróżniał się w sparingach, teraz króluje w lidze.

