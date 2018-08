Vladimir Mihailović – reprezentant Czarnogóry w Anwilu?

Doświadczony obwodowy, o dobrych warunkach fizycznych, ma zostać nowym graczem mistrzów Polski – podają bałkańskie serwisy koszykarskie. Vladimir Mihailović ostatnio grał w lidze belgijskiej i Lidze Mistrzów.

To wciąż wiadomość nieoficjalna, ale zdaniem czarnogórskich mediów, doszło już do porozumienia. Vladimir Mihailović (28 lat, 194 cm), rzucający obrońca, który może być przydatny również jako rozgrywający, jako ostatnio dołączy do składu Anwilu.

Reprezentant Czarnogóry ostatnio grał w drużynie Telenet Ostenda, w lidze belgijskiej i lidze mistrzów. Wcześniej przez 3 sezony występował w solidnych klubach Bundesligi, ostatnio w Oldenburgu. W latach 2011-14 zdobył też 4 mistrzostwa Czarnogóry z Budocnostią Podogorica.

W ubiegłym sezonie w lidze belgijskiej spędzał średnio na parkiecie niespełna 21 minut, notował 8.4 punktu oraz 3 asysty na mecz. Trafiał 40% rzutów z gry, w tym 37% trójek. Może grać na obu obwodowych pozycjach, ale częściej kojarzony/ustawiany był raczej na dwójce, niż jedynce.

Skład Anwilu na sezon 2018/199 prezentuje się następująco: Kamil Łączyński, Vladimir Mihailović, Michał Michalak, Luis David Montero, Jarosław Zyskowski, Mateusz Kostrzewski, Walerij Lichodej, Nikola Marković, Rafał Komenda, Josip Sobin, Jakub Parzeński i Szymon Szewczyk.

