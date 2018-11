W koszykówce bez zmian – Radosław Piesiewicz prezesem PZKosz

Dotychczasowy prezes PLK, Radosław Piesiewicz, został wybrany prezesem Polskiego Związku Koszykówki. W poniedziałkowych wyborach bardzo wyraźnie pokonał Jacka Jakubowskiego 63:27.

Treść oficjalnego komunikatu PZKosz:

W czasie Walnego Zebrania Zarząd PZKosz przedstawił sprawozdanie z działalności z kadencji 2014-2018. Następnie odbyły się wybory na Prezesa Polskiego Związku Koszykówki, w których zwyciężył Radosław Piesiewicz.

Wyniki wyborów na Prezesa PZKosz na kadencję 2018-2022

Radosław Piesiewicz – 63 głosy

Jacek Jakubowski – 27 głosów

źródło: PZKosz

