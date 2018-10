Spotkanie w Starogardzie, w którym Polpharma gra ze Stelmetem opóźniono o ponad godzinę. Powodem był przeciekający dach miejscowej hali, który nie wytrzymał intensywnych deszczów.

Na problemy zanosiło się już kilkadziesiąt minut przed meczem, zaplanowanym na 19.00, gdy na parkiecie w Starogardzie Gdańskim widać było pokaźnych rozmiarów kałużę, która – ze zrozumiałych względów – uniemożliwiała grę.

Widząc przeciekający dach, sędziowie i komisarz dali szansę organizatorom – najpierw do 19.20, potem do 19.30, a potem do godz. 20.00 na uporanie się z problemem. W przypadku zdarzeń losowych, właśnie takie 60 minut daje gospodarzom regulamin.

Szanse na zmianę sytuacji były minimalne, sytuacja nie stała się optymalna („załatano” problem podwieszoną pod sufitem siatką), ale do meczu jednak doszło – o godz. 20 kapitanowie drużyn zdecydowali wspólnie, że zdecydują się na grę.

Konsylium, które podjęło decyzję. Nagroda fair play dla @basket_zg pic.twitter.com/caq8qfMgAn — Polpharma Starogard (@skssportowasa) October 23, 2018

Wiadomo, że racji m.in. występów w lidze VTB, terminarz zielonogórzan jest rekordowo napięty i znalezienie nowej daty w kalendarzu mogło być ekstremalnie trudne. Mecz zamiast o 19, rozpoczął się o 20.15.

Inspekcja sprawdza „jak kapie” w Starogardzie. Mało prawdopodobne że zagrają. Ciagle pada!!! pic.twitter.com/OfZxxhaXX7 — jacek (@falubaz05) October 23, 2018