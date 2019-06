W Słupsku wciąż kolorowo – Adrian Kordalski zostaje

Rozgrywający STK Czarnych zagrał świetny sezon i był jednym z liderów zespołu Mantasa Cesnauskisa. Także w następnych rozgrywkach poprowadzi grę zespołu ze Słupska.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Transfery Czarnych w ostatnich dniach naprawdę robią wrażenie – w Słupsku budują drużynę na ścisłą czołówkę 1. ligi. Były już informacje o transferach Damiana Janiaka (więcej TUTAJ >>), Wojciecha Frasia (TUTAJ >>) i Filipa Małgorzaciaka. Teraz klub potwierdził, że pierwszy rozgrywający – Adrian Kordalski – także zostaje na następny sezon.

Nasz wywiad z końcówki sezonu z Adrianem Kordalskim znajdziesz TUTAJ>>

Treść oficjalnego komunikatu klubu ze Słupska:

„Klub STK Czarni z radością informuje, że doszedł do porozumienia z Adrianem Kordalskim w sprawie nowego kontraktu na sezon 2019/2020. Tym samym jeden z ulubieńców słupskiej publiczności dalej będzie zdobywał punkty w hali Gryfia.

Adrian Kordalski w „brązowym” sezonie notował fantastyczne statystyki – 13,7 pkt, 8,2 asyst, 5,7 zbiórek. Dobrą formę potwierdził również w play-off, kiedy w półfinale przeciwko Śląskowi Wrocław rzucił 37 punktów. Jak na rozgrywającego przystało imponował także ilością asyst. W najlepszym występie przeciwko AZS AGH Kraków rozdał ich aż 17!

Warto podkreślić, iż Adrian Kordalski szybko zaczął utożsamiać się z naszym klubem. Do Słupska przyjechał z ekstawagancką fryzurą, której barwy nie do końca spodobały się słupskim kibicom. Niemniej, tuż po pierwszym spotkaniu z fanami Czarnych, wziął sobie do serca cenne uwagi i już następnego dnia, przefarbował je na czerwono.

Czerwone włosy wraz ze znakomitymi zagraniami, stały się symbolem Adriana. Ochrzczono go nawet przydomkiem „Joker”. W sezonie 2019/2020 przyjdzie czas na nowe historie. Witamy ponownie.”

RW

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>