W Toruniu stabilnie – Karol Gruszecki z nowym kontraktem

Reprezentant Polski i jeden z czołowych graczu Polskiego Cukru w ostatnich latach zostaje w Toruniu na dłużej. Karol Gruszecki podpisał przedłużenie umowy (kontrakt 2+1) z Twardymi Piernikami.

Karol Gruszecki (29 lat, 195 cm) ostatnie dwa lata spędził w Toruniu i w obu zdobywał medale mistrzostw Polski. Wcześniej grał w Stelmecie, z którym dwukrotnie sięgał po złoto. Do czołowych klubów dostał się zaś dzięki bardzo dobrym występom w Czarnych Słupsk, gdzie także spędził dwa lata (w 2015 roku brąz).

W minionych rozgrywkach Karol zdobywał średnio 10,9 punktu, zbierał 3,7 piłki i rozdawał 2,6 asysty – wszystkie statystyki najlepsze w ostatnich czterech latach, ale także grał najwięcej minut od sezonu 2014/15 – 28 (wtedy 31).

Gruszecki z każdym sezonem rzuca coraz więcej za 3 punkty. W minionych rozgrywkach oddał aż 206 rzutów zza łuku na 38% skuteczności (sezon wcześniej 156). Za dwa trafiał na poziomie 51,5%. Dobrze wyglądał także w defensywie, gdzie dzięki swoim warunkom fizycznym, jest w stanie bronić wszystkich pozycji na obwodzie.

Mimo małych romansów z Arką Gdynia, Karol ostatecznie zostaje w Toruniu, gdzie podpisał kolejny kontrakt. To czwarty gracz z poprzedniego sezonu i jednocześnie piąty w składzie (nowym zawodnikiem jest tylko Jakub Schenk).

Gruszecki to także kolejny reprezentant Polski, który będzie grał w Toruniu. Póki co, Sebastian Machowski może tylko liczyć na przyjazd na przygotowania Bartosza Diduszko – reszta trenuje obecnie w Wałbrzychu, a Damian Kulig i Aaron Cel sa pewniakami do wyjazdu do Chin.

